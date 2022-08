GF Vip, influencer lancia una bomba: "Pronta a dire quanti scheletri ha nell’armadio il fidanzato di una tronista"

Ascolta questo articolo

La settima edizione del “Grande Fratello Vip” non ha preso ancora il via e tra l’altro Alfonso Signorini si sta prendendo i suoi tempi prima di annunciare i concorrenti del reality show. Gli animi però si stanno già accendendo grazie a una storia pubblicata dall’influencer Asia Gianese.

In questo periodo la ragazza ha fatto molto discutere per essere andata a Dubai durante il periodo delle restrizioni legate al Covid-19, sottolineando che non deve dare spiegazione a nessuno per come si comporta. Nel 2019 invece si è fatta riconoscere nuovamente per un gesto negativo, ove questa volta viola l’area pedonale di Piazza Duomo di Milano con la propria automobile.

Asia Gianese lancia la prima bomba sul GF Vip 7

Intanto l’influencer, con una storia pubblicata su Instagram, ha predetto l’ingresso di un ex volto di “Uomini e Donne“. E, oltre ad annunciare questa new entry, senza fare nessun nome, rivela di essere pronta a svelarne tutti i suoi segreti più nascosti: “Non vedo l’ora di dire a tutti quanti scheletri ha nell’armadio il fidanzato di una tronista di tre anni fa”.

Al momento la sua identità è nascosta, ma Amedeo Venza, esperto di gossip ed ex volto di “Uomini e Donne”, ha rivelato di chi potrebbe trattarsi: “Asia Gianese potrebbe riferirsi proprio ad Andrea Dal Corso, fidanzato di Teresa Langella! Vedremo cosa racconterà nella casa del Grande Fratello Vip, sempre se non la fanno uscire dopo mezz’ora!”.

Per molti fan del dating show condotto da Maria De Filippi la storia d’amore tra Teresa Langella e Andrea resta una delle più belle nate all’interno degli studi di “U&D“. L’ex tronista, intervistata al settimanale “Uomini e Donne magazine” verso l’inizio del 2022, ha dichiarato di star aspettando la proposta di nozze da parte del suo fidanzato: “Vorrei essere sorpresa in un momento improbabile e in un luogo impensabile. Magari mentre ci stiamo lanciando col paracadute”.