GF Vip, indiscrezione choc: "Un concorrente si proclama etero ma è stato con un noto imprenditore"

Nelle ultime ore è arrivata un’altra bomba mediatica sul “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti. A lanciarla è Deianira Marzano, l’esperta di gossip e conosciuta anche per aver partecipato al reality in onda sul web “Saranno Isolani”.

L’influencer ha infatti annunciato che un concorrente all’interno della Casa si dichiara etero ma è segretamente omosessuale. In questa circostanza non viene fatto nessun nome, ma a quanto pare saprebbe molto più del dovuto sul vippone il quale celerebbe un segreto che potrebbe cambiare le carte in tavola all’interno del reality show.

La confessione di Deianira Marzano

“Uno che sta nella Casa si proclama etero è stato con un noto imprenditore napoletano organizzatore di serate anche capresi” ha affermato con decisione Deianira per poi aggiungere: “In passato si è sempre presentato a cena con questo e in presenza di altri amici presentato quasi come il “fidanzato”, si è fatto comprare di tutto. Quindi andatela a “vendere” chi non vi conosce”.

A oggi Deianira non ha rilasciato altri indizi in merito a questo vippone misterioso, ma ovviamente sui social network si è scatenato immediatamente il caos. Il più quotato, anche se ovviamente non ci sono conferme, sembrano essere Edoardo Donnamaria.

L’ex volto di “Forum” infatti nelle scorse settimane ha fatto discutere per alcune affermazioni di Antonella Fiordelisi: “Mi dispiace per Alberto (De Pisis n.d.r), mi ha detto che prova delle cose per Edoardo. Edoardo magari ha sbagliato all’inizio, non è che puoi fare i massaggi, toccarlo, può pensare male. L’ha scambiato per altro. Io gliel’ho chiesto se è bisex, gli ho detto ‘dimmelo che non c’è nulla di male’. Lui ha questi atteggiamenti con gli uomini molto affettivi, quindi magari poteva sembrare che fosse bisex, magari lo è“.

Per Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del “GF Vip”, Edoardo sarebbe effettivamente bisessuale, ma non lo dichiarerebbe mai dinanzi alle telecamere.