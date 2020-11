GF Vip, incidente per Massimiliano Morra: ferita da taglio al piede

Attimi di panico e preoccupazione all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“. Non solo litigi e incomprensioni fuoriescono dalla casa, ma a quanto pare anche casi di incidenti domestici. Questa volta infatti, protagonista della sfortunata vicenda appare essere l’attore Massimiliano Morra. Seppur non è ancora del tutto chiara la reale dinamica del suddetto incidente, il ragazzo ha comunque riportato una ferita tale da destare non poca preoccupazione tra i coinquilini.

Nella giornata di ieri sembra che erano quasi tutti alle prese con la prova della settimana, affidatagli dalla produzione, quando a un certo punto Massimiliano, stando anche a quanto riportato dai fan dell’attore, abbia centrato in pieno un pezzo di vetro che stava sul pavimento. Pare che la ferita non fosse lieve, infatti i compagni di avventura hanno ritenuto opportuno segnalare la cosa alla produzione, affinché potesse intervenire un medico.

Andrea Zelletta si è mostrato visibilmente preoccupato per la salute di Morra, tanto che non aveva nemmeno il coraggio di guardare la ferita; dalla reazioni di Andrea, sembrava infatti che il piede di Morra avesse subito una notevole ferita da taglio, tale da mostrare addirittura l’osso, insomma uno spettacolo per niente adatto ai deboli di stomaco.

La produzione ha ovviamente accolto la richiesta, invitando tutti i partecipanti, escluso Morra, di accomodarsi in giardino, affinché potesse ricevere le giuste cure mediche. Una volta entrato il dottore, il piede di morra è stato semplicemente fasciato, senza la necessità di applicare dei punti di sutura.

Dopo l’uscita del medico, Massimiliano ha tranquillizzato tutti, affermando che la ferita non era così grave come sembrava, tanto che il medico non ha reputato necessario l’utilizzo dei punti di sutura, ma solo una fasciatura che dovrà tenere per qualche giorno, con tanto di riposo del piede. Pericolo scampato dunque per Morra, che pare ritornerà in piedi in pochissimo tempo, ma di certo ha destato preoccupazione in tutti concorrenti della casa e anche nei suoi fan.