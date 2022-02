GF Vip, incidente per Manila Nazzaro: l’uscita momentanea e l’intervento del medico

Una delle protagoniste della casa, sotto certi aspetti tra le più ordinate, ha di recente subito un piccolo incidente. Parliamo dell’ex miss Italia Manila Nazzaro. Senza dubbio infatti la Nazzaro è tra le concorrenti più attive sotto il profilo delle faccende domestiche, al punto da essere una figura quasi principe del rassetto casalingo.

Senza nulla togliere agli altri partecipanti del reality, ma bisogna dire che la Nazzaro è molto partecipe sotto ogni punto di vista quando si tratta di sistemare e ordinare casa; faccende domestiche che vanno dalla pulizia della cucina finanche al riordino delle camere da letto. Di recente però la ragazza si è ritrovato protagonista di un piccolo incidente, proprio mentre era intenta nelle sue faccende casalinghe.

Manila Nazzaro: “Mi sono tagliata con un coltello”

La ragazza ha infatti di recente contratto un piccolo incidente, tagliandosi con un coltello. Inizialmente la Nazzaro ha pensato che il taglio fosse una cosa da poco, un cerotto e tutto sarebbe passato, ma in poco tempo la donna si è resa conto che il taglio era profondo, al punto da richiedere l’intervento di un medico.

L’ex miss Italia è così uscita, momentaneamente, dal gioco, ai fini di far intervenire quanto prima un medico, per poter fasciare la ferita. Ovviamente tutto è andato per il meglio, ma c’è da dire che ora i ragazzi in casa hanno perso un contributo molto importanti per le faccende casalinghe, quanto meno hanno perso l’aiuto in cucina per lavare i piatti.

Ecco infatti cosa ha dichiarato la Nazzaro in merito, stando a quanto pubblicato da Biccy: “Mi sono tagliata con un coltello ed è arrivata la dottoressa a farmi la medicazione. Ho avuto un’incidente. Lavando un coltello mi sono fatta una ferita brutta, bella profonda. Sì non era un taglietto, era bello evidente. Ho subito capito che non era una cosa leggera ed è dovuta venire una dottoressa a visitarmi e medicarmi. Sì esatto è venuta e mi ha disinfettato ed ha sistemato tutto. Ora ragazzi non posso lavare i piatti perché ho la ferita e non sono arrivati dei guanti abbastanza larghi quindi mi fermo. Non tocco i piatti, visto come sto messa con la mano“.