GF Vip, incidente per Adua Del Vesco che si ferisce ad una gamba. Sorprendente la reazione di Patrizia De Blanck

Nella notte di martedì 27 ottobre, Adua Del Vesco è stata vittima di un brutto infortunio nella casa del “Grande Fratello Vip”. Terminata la diretta, l’attrice e Guenda Goria si sono recate in magazzino per prendere una cassa d’acqua composta da bottiglie in vetro. La cassa però le è caduta addosso, ferendo la gieffina ad una gamba.

Tutti i vipponi erano ancora svegli, complice l’adrenalina post puntata e a seguito del rumore forte proveniente dal magazzino, subito si sono precipitati lì. I ragazzi hanno prontamente soccorso Adua, prendendola di peso e portandola nel letto. Nulla di grave per fortuna, ma non è da escludere che nelle prossime ore la Del Vesco abbandoni la casa per fare qualche accertamento.

Gran parte della notte, l’attrice l’ha trascorsa a letto con una borsa di ghiaccio a coprirle la gamba incidentata. “Sento molto male quando carico il peso purtroppo“, ha dichiarato la gieffina che a fatica ha provato a rialzarsi. Ciò che però ha stupito il popolo del web è stata la reazione di Patrizia De Blanck, una volta appreso l’incidente capitato alla sua collega.

Difatti la contessa non si è minimamente scomposta e ha continuato a fare ciò che stava facendo, ovvero mangiare. Dunque, mentre gli altri gieffini correvano da una parte all’altra della casa per soccorrere Adua, la De Blanck è rimasta seduta a tavola impassibile e lì ha consumato la sua cena. Ciò ha suscitato l’ironia del web, i cui utenti hanno sottolineato la sua reazione pacata.

Ancora una volta, Patrizia De Blanck si conferma leader indiscussa di questa edizione del “Grande Fratello Vip”. I suoi modi di fare, le sue reazioni, non passano inosservate agli occhi di milioni di telespettatori che guardano 24 ore su 24 le dinamiche della casa. Per quanto riguarda Adua invece, per fortuna il suo infortunio non è stato nulla di grave e si spera che presto, possa diventare solo un brutto ricordo.