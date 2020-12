GF Vip in onda anche a Capodanno, Federica Panicucci non avrebbe preso bene la notizia

Dal 2009, quando ha firmato un contratto per Mediaset, Federica Panicucci è riuscita a conquistare il daytime di Mediaset. Il primo programma da lei condotto su canale 5 è stato il talk show “Mattino Cinque“, prendendo il posto di Barbara D’Urso e Claudio Brachino. Negli anni poi viene affiancata da alcuni giornalisti, ma l’ex compagna di Mario Fargetta è rimasta sempre nel suo posto per commentare le notizie dedicate quasi esclusivamente al gossip.

Nel periodo festivo ha poi condotto nel 2016, 2019 e 2020 “Concerto di Natale“, programma basato su uno o più concerti e trasmesso esclusivamente la sera della vigilia. Negli anni si sono esibiti tantissimi cantanti, come Simone Cristicchi, Susan Boyle, Lionel Richie, Mireille Mathieu e Mahmood, riscuotendo sempre un buon successo.

Dal 2017 invece ha condotto “Capodanno in musica“, programma basato su uno o più concerti e che si pone come concorrente di “L’anno che verrà” di Rai 1. Nonostante il non esaltante successo degli anni scorsi, la quinta edizione sarebbe dovuta andare in onda sempre con la conduzione di Federica Panicucci ma non in una piazza d’Italia, bensì negli studi di Cologno Monzese a causa del Covid-19 (mentre il Capodanno della Rai dovrebbe essere trasmesso dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi). Tuttavia la rete, in questi giorni, ha deciso di cancellare dai palinsesti la trasmissione per far posto alla puntata di Capodanno del “Grande Fratello Vip“.

La reazione di Federica Panicucci

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal sito “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino, Federica Panicucci non avrebbe preso per nulla bene questa decisione di Mediaset. La conduttrice infatti, in questi mesi, ha annunciato con il massimo della gioia su Instagram di essere pronta a condurre il Capodanno di Canale 5, e proprio per questo motivo sarebbe rimasta molto delusa dal cambio di programma.

“Per ragioni di budget e per motivi di sicurezza l’azienda ha deciso di rinunciare affidandosi a una puntata speciale del Grande Fratello Vip”, rivela il giornalista Giuseppe Candela, che poi aggiunge: “A Cologno Monzese gira voce che la notizia non avrebbe fatto fare i salti di gioia alle radio di Mediaset ma soprattutto la più delusa sarebbe proprio la bella Federica che aveva già pronti uno dei suoi sobri look. Sarà vero?”.