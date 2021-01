GF Vip, in molti chiedono l’allontanamento di Antonella Elia per le frasi contro Samantha De Grenet

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini e andata in onda nella giornata del 4 gennaio su Canale 5, abbiamo assistito a un duro scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Uno scontro considerato da molti trash, dal momento che l’opinionista del reality show ha usato dei toni duri nei confronti della concorrente.

Una volta entrata negli studi di Cinecittà, separati da un vetro, Antonella Elia ha iniziato ad attaccare duramente la De Grenet, accusandola di essere ingrassata in maniera spropositata e di essere pronta a strapparle i capelli. Samantha invece risponde con cautela alla caduta di stile della Elia e cerca, in maniera abbastanza inutile, di utilizzare la carta della diplomazia nei suoi confronti.

Antonella Elia e il rischio allontanamento dal GF Vip

In molti hanno parlato di questa vicenda definendola già come una delle scene più trash del 2021. Giuseppe Candela, sul sito de “Il Fatto Quotidiano” invece ci è andato in maniera più dura, rivelando che si tratta di una pagina di televisione da dimenticare per il reality chhe più volte in questa edizione ha lasciato spazio a frasi da condannare, come per esempio le imprecazioni.

Su Instagram interviene Matilde Brandi che prende immediatamente le difese di Samantha De Grenet: “Mi sarebbe piaciuto intervenire anche in puntata ieri sera per difendere Samantha, ma avrei dovuto introdurmi nel confronto in maniera troppo forzata e sarei stata accusata di cercare 5 minuti di visibilità. Sicuramente appena ci sarà occasione dirò qualcosa per supportarla dallo studio”.

Davide Maggio, con un messaggio rilasciato sul suo profilo Twitter, ha chiesto agli autori di allontanare immediatamente Antonella Elia dagli studi: “Ma esattamente cosa spinge Piersilvio a consentire alla Elia di continuare ad aprire bocca al #GFVip? Ieri l’ultima: prende in giro la De Grenet perchè ingrassata. La De Grenet rivela nella notte di aver preso dei kg per un tumore. Fuori a calci in c*lo“.

Fino a questo momento Alfonso Signorini non ha ancora commentato la spinosa vicenda tra Antonella Elia e Samantha De Grenet, ma sicuramente nella prossima puntata in onda lunedì dovrebbe focalizzarsi sulla vicenda. A oggi appare alquanto improbabile una squalifica, ma anche se in una edizione così caotica non va escluso nessun colpo di scena.