GF Vip, in arrivo due nuovi concorrenti: i loro nomi

Ascolta questo articolo

Per la finale del “Grande Fratello Vip” mancano ancora alcuni mesi e, proprio per questo motivo, Alfonso Signorini insieme ai suoi autori starebbero cercando di convincere altri vipponi di entrare nella Casa per cercare di accendere ulteriormente gli animi.

Dopo la delusione legata a Riccardo Fogli, che è stato annunciato come il vero e proprio big della settima edizione prima di essere squalificato a causa di una presunta bestemmia, il conduttore ora vuole regalare ai telespettatori due nomi molto amati al pubblico da casa.

Le ultime indiscrezioni sul cast

In una delle ultime puntate di “Casa Pipol” secondo il giornalista Gabriele Parpiglia dovrebbero entrare due nuovi concorrenti, tra cui un’ex vippona già protagonista della scorsa edizione, ma non dovrebbero far parte del gioco: “Dal 4/5 febbraio sono previsti dei nuovi ingressi al Grande Fratello Vip. Ma non saranno dei concorrenti ma degli ospiti. Ci sarà un possibile ritorno di Jessica Selassiè ed è stato chiesto a Matteo Diamante di entrare, lui è l’ex fidanzato di Nikita”.

Nelle ultime settimane si è parlato anche di un possibile ingresso di Chiara Rabbi ma, secondo sempre Gabriele Parpiglia, l’influencer starebbe aspettando una risposta da parte di Maria De Filippi per prendere parte a “Uomini e Donne” con il ruolo di tronista.

Invece per Alessandro Rosica, conosciuto sui social network con il nickname di “Investigatore social“, la verità sarebbe leggermente diversa. Oltre ad aver annunciato prima di Parpiglia il nome di Matteo Diamante, nel cast non dovrebbe far parte Jessica Selassiè ma la sorella Clarissa.

Nella Casa, come rivelato dalla diretta interessata in una recente intervista al settimanale “Nuovo Tv“, doveva entrare anche Fariba Tehrani. Tuttavia la madre di Giulia Salemi ha dovuto rinunciare a questa opportunità a causa di motivi personali, ma non esclude un suo ingresso nella prossima edizione: “Non mi piace entrare in corsa, quando ormai i concorrenti sono tutti alleati tra di loro. La mia partecipazione è rimandata: vorrei mostrare la parte più umana e dolce”.