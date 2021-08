GF Vip, in arrivo altre due nuove opinioniste: la reazione di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

Il prossimo 13 settembre partirà la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. Al timone, per il terzo anno consecutivo, vedremo Alfonso Signorini. La novità riguarda invece gli opinionisti. Via Pupo e Antonella Elia, dentro Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La moglie di Paolo Bonolis e l’ex gieffina sono pronte a lanciarsi in questa nuova avventura e si sono dette, più cariche che mai.

In realtà la sesta edizione del GF Vip porta con sé una novità grossa, si tratta di un qualcosa che non è mai accaduto prima. Le opinioniste che affiancheranno Signorini non saranno 2, bensì 4. Nessun volto noto però, si tratta di persone che saranno pescate direttamente dal divano di casa, appassionate di reality, conoscenti delle dinamiche di gioco e dunque funzionali per quel ruolo.

A svelare la novità ci ha pensato Andrea Palazzo, capo progetto del GF Vip e subito ha fatto il giro del web. Non sono mancate reazioni a riguardo, prima tra tutte quella delle due opinioniste Sonia e Adriana. Entrambe hanno rotto il silenzio su Instagram. La Volpe, diplomatica come sempre, ha semplicemente scritto: “Aspettando l’inizio della nuova edizione del GF, sono felicissima“.

La Bruganelli invece, verace e con grande senso dell’umorismo, ha così commentato: “Ma anche io arrivo dal divano di casa! Vestita elegantissima! Ma da lì arrivo. Saremo in tre, povera Adriana Volpe!“. Che le due opinioniste ufficiali ci siano in qualche modo rimaste male? Temono forse che “le opinioniste pop prese dal divano di casa“, così come Palazzo ha definito la novità in arrivo, possano rubarle il posto?

L’idea è sicuramente tutta da testare. Gli stravolgimenti sono tanti e la sesta edizione del “Grande Fratello Vip” si preannuncia già ricca. Katia Ricciarelli è stata confermata come prima concorrente ufficiale, mentre non si placa la polemica con Raz Degan. Anche Alfonso Signorini è intervenuto. Chissà se anche questa edizione, esattamente come la scorsa, sarà ricca di successo e dunque potrebbe essere anch’essa ulteriormente prorogata.