GF Vip, Ilary Blasi ospite della finale scherza con Signorini: "Sei stato bravissimo, ma ora sparisci!"

Con la diretta del 14 marzo termina definitivamente la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5. Si tratta di un traguardo storico per Alfonso Signorini e le sue due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, siccome hanno partecipato all’edizione più lunga della trasmissione grazie ai suoi 6 mesi di longevità.

A Mediaset comunque si inizia a guardare al futuro, e Signorini durante questa diretta ha deciso di ospitare Ilary Blasi, persona che conosce molto bene perché hanno condotto insieme le prime edizione del “GF Vip”. La conduttrice, oltre ad annunciare la prossima edizione de “L’isola dei famosi“, scherza con Alfonso sulla sua presunta crisi con Francesco Totti.

Le parole di Ilary Blasi durante la sua ospitata al “GF Vip”

Facendo suonare la sigla de “L’isola dei famosi”, Alfonso Signorini presenta in studio Ilary Blasi che immediatamente prova a scherzare con il suo ex collega: “Sei stato bravissimo, ma soprattutto coraggioso” per poi invitarlo a prendersi una pausa, con i toni scherzosi, dal piccolo schermo: “Ora però ti devo dire una cosa che nessuno ha il coraggio di dirti: basta, da stasera sparisci! Trovati un hobby, comprati un cane”.

La risposta scherzosa da parte di Alfonso Signorini non si fa attendere: “Forse comincio a trombare!”. Si parla poi della presunta crisi, ove il direttore del settimanale “Chi Magazine” prova a presentare a Ilary Blasi l’ex concorrente Alex Belli: “Con tutto il rispetto… ma manco dipinto” e l’attore sta immediatamente al gioco: “Hai già i tuoi problemi Ilary”.

Dal 21 marzo quindi inizia la nuova edizione de “L’isola dei famosi”, ove proprio in questi giorni è stato presentato il cast completo. Le coppie, novità dell’edizione 2022, saranno formate da amici o parenti ed i gruppi sono i seguenti: genitori e figli, marito e moglie, fratello e sorella, mamma e figlio e fidanzato e fidanzati.