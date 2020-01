"GF Vip": il web esplode dopo la presenza di Serena Enardu

Il “Grande Fratello Vip” ha finalmente preso il via dopo mesi di chiacchiere e gossip sul cast che avrebbe abitato nella casa più spiata d’Italia. Tra i nomi presenti in questa quarta edizione possiamo annoverare quello di Pago, ex compagno di Serena Enardu e protagonista insieme a lei dell’ultima edizione di “Temptation Island Vip“.

La prima puntata del reality show più longevo della televisione italiana, condotto per il primo anno da Alfonso Signorini, è subito partita con il botto. A tenere banco, anche qui, sono stati proprio Pago e Serena. Difatti il cantante è entrato in casa come concorrente ufficiale e la motivazione che lo ha spinto ad accettare, è stata, per sua stessa ammissione, quella di volersi gettare definitivamente il passato alle spalle e iniziare una nuova vita.

Ma si sa, il Grande Fratello è birichino e per tale ragione ha invitato Serena in studio e aperto un televoto nel quale il pubblico dovrà stabilire se, nella prossima puntata, l’ex tronista potrà incontrare il suo ex compagno e avere un confronto con lui, il tutto senza che Pago sapesse nulla. Dopo l’apertura del televoto e dopo aver appreso la dinamica, il web è insorto scagliandosi, ancora una volta, contro Serena.

Sulla pagina ufficiale del Grande Fratello sono arrivati piogge di commenti e tutti negativi nei riguardi di Serena. C’è stato chi ha scritto: “Tornatene a casa tua, ci fai più figura” e ancora: “Ma non ha senso, lui vuole entrare per cercare di dimenticare il passato e voi la fate entrare per rompergli i c…..i? Ma lasciatelo in pace“.

Questi sono solo alcuni dei commenti che hanno popolato il web, creando un vero e proprio putiferio. Dalle prime impressioni sembrerebbe che il pubblico non sia favorevole ad un confronto tra Pago e Serena e dunque alla chiusura del televoto i “no” dovrebbero prevalere sui “si”. Ma si sa il trash appassiona molto il pubblico italiano e chissà che non si cambi idea e alla chiusura del televoto Serena e Pago potranno incontrarsi.