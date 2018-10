GF Vip, il titolo nobiliare dell’adorata Marchesa vacilla: arriva un comunicato della Famiglia Secco d’Aragona

Il Grande Fratello Vip, arrivato alla terza edizione, vanta tra i suoi concorrenti anche la Marchesa Del Secco di Aragona. La bionda signora, dai modi raffinati e pronta a dispensare consigli di bon ton e galateo, si è inserita senza problemi nel gruppo, adeguandosi anche in maniera ironica e giocosa ai suoi compagni di viaggio.

Nella scorsa puntata di “Domenica Live“, però è scesa un’ombra sul suo titolo nobiliare e a insinuare il dubbio che non le appartenga è stata Anna, la sorella di Lisa Fusco, quest’ultima eliminata dal gioco. Durante la puntata, Anna ha avanzato l’ipotesi, che per lei era più una certezza, che Daniela Del Secco non sia assolutamente una Marchesa, bensì un’estetista con un passato di venditrice di creme per i calli.

La nota della famiglia Secco D’Aragona e la difesa di Marco Ferri

Marco Ferri, presente nel salotto della D’Urso, ha voluto spezzare una lancia a favore della gieffina Daniela, precisando che secondo le sue fonti, l’adorata Marchesa non risulterebbe essere estetista, ma estetologa – cioè una è una operatrice non sanitaria qualificata che non si occupa solo dell’immagine, ma del benessere in generale, dalla forma fisica a quella mentale, e opera al confine tra estetica e medicina.

Ma la sorella della Fusco non si ferma qui, ma affonda con un: “Il titolo nobiliare lo ha acquistato. Anche perché essendoci la Repubblica, i titoli nobiliari non hanno alcun valore“. Una bomba che è esplosa e rafforzata anche dalla nota che la Famiglia Secco D’Aragona ha inviato per chiarire la situazione.

Durante la trasmissione “Pechino Express” alla quale ha preso parte Daniela nel 2013, era arrivata una nota da parte della reale Famiglia Secco D’Aragona, nella quale si poteva leggere: “La Famiglia Secco d’Aragona ha appreso che la signora Daniela Del Secco utilizza il cognome della Famiglia ovvero fa riferimenti, peraltro neppure corretti, alla storia della Famiglia medesima. La Famiglia Secco d’Aragona tiene a precisare che la suddetta signora Daniela Del Secco non ha nulla a che vedere con la Famiglia Secco d’Aragona, alla quale infatti non appartiene, e si riserva ogni più opportuna valutazione“. Vediamo se la questione verrà sollevata e chiarita una volta per tutte.