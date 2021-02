GF Vip, il sogno erotico di Dayane Mello su Andrea Zenga: "Sei stato bravissimo"

Una rivelazione privatissima che ha generato molto imbarazzo tra i concorrenti, ma soprattutto nel diretto interessato, Andrea Zenga. Tutto nasce da quella dichiarazione fatta apertamente da Dayane Mello, nella casa del “Grande Fratello Vip” confessando che la scorsa notte ha fatto un sogno che a suo dire è stato bellissimo.

Il sogno di Dayane si incentrava su un racconto erotico, di una notte di passione tra lei e il figlio di Walter Zenga, aggiungendo anche tutta una serie di particolari che hanno poi destato imbarazzo nei ragazzo. La Mello ha infatti raccontato di aver sognato di essere andata a letto con Andrea e non solo ha trovato piacevolissimo il momento, ma aggiunge anche che il ragazzo è stato bravissimo, un vero portento tra le lenzuola.

Ecco infatti quanto dichiarato dalla Mello: “Se tu sapessi cosa ho sognato. Stanotte ho sognato che facevamo l’amore io e te. E poi tu piangevi […] Eravamo in un loft”, ha raccontato la Mello. “È stato bellissimo. Sei stato bravissimo Andrea“. La De Grenet, incuriosita da questo sogno, ma soprattutto dalla parte in cui il ragazzo avrebbe pianto, aggiunge: “Andrea forse piangevi perché ti eri commosso“.

In molti hanno attribuito questo sogno a una passione recondita di Dayane nei confronti di Andrea, nonostante a più riprese la modella ha dichiarato che in realtà non prova nulla per Andrea. In giro per la rete invece si afferma l’esatto contrario, ovvero che quel bacio passionale che i due si sono dati qualche settimana fa, in realtà ha fatto scattare qualcosa nel cuore della modella.

Intanto c’è chi afferma che in realtà Zenga non cerca l’amore in questo momento, come dichiarato da sua madre Roberta Termali: “Nella casa vedo che lui non ha intenzione. Ha tutto tranne che l’amore in mente in questo momento. Con lei credo che ci sia una similitudine di storia anche se la sua è veramente pazzesca. […] Alla fine, dopo la sua storia, piangeva.“. Non resta che attendere per scoprire se tra i due potrà mai nascere qualcosa che vada oltre il semplice rapporto d’amicizia.