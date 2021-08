GF Vip, il rivale di Soleil Sorgè è pronto ad entrare nella casa

Nonostante manchi l’ufficialità, è praticamente certa la presenza di Soleil Sorgè nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto per la terza volta da Alfonso Signorini insieme ai nuovi opinionisti Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Al momento per il cast l’unica certezza è il nome di Katia Ricciarelli, con l’artista che conferma la sua partecipazione durante una intervista al settimanale “Chi”. Gli altri nomi invece, escludendo Soleil, dovrebbero essere Gianmaria Antinolfi, Manuel Bortuzzo e Anna Lou Castoldi, ma per avere delle ufficialità bisogna aspettare un paio di settimane.

Le indiscrezioni sul rivale di Soleil Sorgè

Insieme a Soleil, come rivelato da alcune voci di corridoio, dovrebbe entrare anche una sua rivale. Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile presenza di Luca Vismara, ove i due hanno litigato fortemente durante la proclamazione dei “Biccy Awards”, ma lo stesso sito ha smentito questa possibilità. Si è parlato anche di Luca Onestini, ex fidanzato dell’italo americana, ma salvo clamorosi di scena non dovrebbe sbarcare come concorrente nella casa più spiata d’Italia.

Nelle ultime ore invece sta circolando il nome di Marco Ferrero, conosciuto sui social network come “Iconize“. Il ragazzo, che ha fatto molto discutere per essere stato l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi, rispondendo ai suoi fan su Instagram non ha voluto chiudere nessuna porta per il futuro: “Se farò parte del ‘Grande Fratello Vip’? Vi lascio nel dubbio“. Ad accompagnare queste sue poche parole anche una foto di lui assorbito nei pensieri, con una espressione molto curiosa.

Questa voce sta circolando prepotentemente per via dei cattivi rapporti tra Iconize e Soleil Sorgé. L’influencer, durante una intervista a “Live – Non è la D’Urso”, rispondendo a delle accuse nei suoi confronti attacca l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” con delle parole molto pesanti: “Sono stato venduto da una mia amica per due spicci. Sfido chiunque di voi a fare una m***ata del genere a un amico, io mi vergognerei”.