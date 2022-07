GF Vip, il rifiuto di Giorgio Mastrota: "Non vado in TV per parlare a vanvera"

Ascolta questo articolo

Negli anni Giorgio Mastrota, famoso per le sue televendite sui canali Mediaset, è stato più volte accostato per prendere parte al “Grande Fratello Vip“. Lo stesso personaggio televisivo ha dichiarato di aver ricevuto più di una chiamata per entrare nella Casa più spiata d’Italia.

In una vecchia intervista ha poi ammesso di aver rifiutato il “GF Vip”, e in generale tutte le proposte dal mondo dei reality, per non rischiare di perdere gli accordi con i suoi sponsor. Secondo un articolo del 2015 di “Novella 2000” grazie alle televendite Mastrota guadagnerebbe dai suoi spot dedicati sia ai materassi che alle pentole una cifra molto vicina al milione di euro all’anno.

Giorgio Mastrota parla dei reality show

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, Giorgio Mastrota in questi giorni ha rilasciato una intervista al settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti in cui parla del suo imminente matrimonio con la sudamericana Floribeth Gutierrez, affermando che le nozze si celebreranno in Valtellina, ubicato nella pronvincia di Sondrio, entro il Natale del 2022.

Successivamente si parla delle opportunità televisive ricevute nel corso degli anni ove rivela nuovamente di essere stato chiamato più volte per prendere parte al reality show condotto attualmente da Alfonso Signorini su Canale 5, sottolineando come gli spot televisivi diano una certa continuità rispetto a una popolarità provvisoria dei reality show: “Grande Fratello Vip? Me lo hanno proposto tante volte, ma ormai non ci provano neppure più. Ora sanno che la mia risposta è e sarà sempre no. Ho un lavoro e preferisco continuare a fare bene questo, piuttosto che andare in Tv a parlare a vanvera. Questo lavoro mi permette di avere continuità”.

Ritornando a parlare del suo matrimonio esclude di voler invitare l’ex Natalia Estrada ove dichiara che, nonostante non abbiano completamente rotto i loro rapporti, non sono così amici e quindi sarebbe una forzatura vederla nel giorno più importante della sua vita.