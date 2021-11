GF Vip, il ricordo di Adriana Volpe e Denver: imbarazzo in studio per l’opinionista che resta senza parole

Adriana Volpe è opinionista al “Grande Fratello Vip“. Tutti ricorderanno che prima di essere “promossa” e ottenere questo ruolo, è stata concorrente. Ha partecipato all’edizione in cui scoppiò la pandemia, quella dove fu costretta ad abbandonare perché suo suocero si ammalò e morì di covid. La sua partecipazione è però ricordata anche per il feeling speciale instaurato con Andrea Denver, concorrente assieme a lei.

All’epoca Adriana era sposata con Roberto Parli, padre di sua figlia Giselle. Denver era fidanzato e soprattutto, conscio del legame importante che la Volpe aveva fuori dalla casa, si è sempre frenato senza mai però nascondere l’attrazione verso Adriana. Galeotto fu un servizio fotografico organizzato in piscina, servizio che non passò di certo inosservato e che ancora oggi viene ricordato.

L’opinionista ha poi rotto con il marito, Denver è tornato single, ma nessuna storia è mai nata tra i due. Ai tempi della permanenza in casa e anche dopo, si è solo parlato di una bella amicizia. Poi il silenzio e nulla più è emerso. Durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip” però è stato toccato di nuovo l’argomento e questo ha gettato la Volpe nell’imbarazzo più totale, lasciandola senza parole.

Andando con ordine, tutto è partito da un tweet di Giulia Salemi. L’ex gieffina ha postato quattro foto di momenti intimi o di gioco, avvenuti in piscina tra quattro diverse coppie. C’erano le foto della stessa Salemi e Pierpaolo Petrelli, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Alex Belli e Soleil e poi la Volpe e Denver mentre posavano per il famoso servizio fotografico. Signorini ha parlato delle foto agli inquilini e quando è toccato a quella dell’opinionista, l’ha interpellata.

Adriana è però rimasta senza parole, non riuscendo a commentare in alcun modo. Sonia Bruganelli ha preso parola, evidenziando l’imbarazzo della sua collega, il quale effettivamente non è passato inosservato. “Parla sempre di Denver che si ammutolisce. Se le parli di Denver lei si ammutolisce!“, queste le parole della Bruganelli con la Volpe che anche in questo caso non è riuscita a replicare.

La moglie di Bonolis ha rincarato la dose, continuando a dire che è come se fosse freezata o ipnotizzata. Adriana sorrideva, senza però controbattere. L’imbarazzo è stato sotto gli occhi di tutti e quando Alfonso lo ha sottolineato, Adriana ha cercato di cavarsela così: “Ma sai perché, io ricordo quel servizio fotografico e ricordo anche il fotografo. Era Zequila“.