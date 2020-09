GF Vip, il racconto shock di Adua Del Vesco: "Pesavo 32 chili, non riuscivo a camminare"

Sin dalla sua presentazione come concorrente del Grande Fratello Vip 5, Adua Del Vesco non ha fatto mistero della malattia di cui ha sofferto per anni. Stiamo parlando dell’anoressia, un vero e propro “mostro” che le ha tolto tantissimo e che solo a fatica, grazie all’aiuto e all’amore della sua famiglia, è riuscita a vincere.

L’ex fidanzata di Gabriel Garko ha parlato della malattia e del suo periodo buio anche una volta in casa. Senza peli sulla lingua né reticenze, la Del Vesco si è confidata con Andrea Zelletta, ex tronista di “Uomini e Donne” con cui sembra aver instaurato un bel rapporto di amicizia. Al modello pugliese, l’attrice della fiction ‘Furore’ ha confessato che nonostante sia guarita, il dolore che le provoca il semplice ricordo di quel periodo non passerà mai.

L’anoressia estrema di cui ha sofferto Adua Del Vesco, che è arrivata a pesare appena 32 chili e dunque ad essere seriamente in pericolo di vita, ha lasciato tracce profonde non solo nell’anima, ma anche nel fisico. A risentirne sono stati in primis i capelli, che come quelli delle persone denutrite sono diventati sempre più fragili fino a cadere quasi completamente, ma non solo.

L’interprete messinese ha rivelato che ai tempi della malattia riusciva a stento a stare in piedi. Non riusciva quasi a camminare e quando camminava per strada la additavano tutti. I loro erano sguardi schifati, ha spiegato Adua, e lei non riusciva a biasimarli. “Ero orribile” ha ammesso, commossa. Molto toccato da queste confidenze è apparso anche Andrea Zelletta, che ha confortato la coinquilina come meglio poteva.

Adua ha concluso affermando che il fidanzato del tempo, anziché lasciarla, era sempre stato presente, facendole sentire tutto il suo amore; la sua presenza, insieme a quella della sua amatissima famiglia, sono state le ancore che hanno impedito alla gieffina di affondare. Oggi Adua sa di essere più forte perché ha sconfitto la malattia, ma non ha nascosto di essere ancora terrorizzata da un suo possibile ritorno.