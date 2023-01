GF Vip, il pubblico chiede la squalifica di due vipponi

Ascolta questo articolo

Nelle ultime ore i telespettatori del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5, stanno chiedendo la squalifica di due vipponi: Oriana Marzoli e Nicole Murgia. Entrambe le concorrenti, entrate in corsa durante la settima edizione, si sono rese protagoniste di due scivoloni piuttosto pesanti.

Partendo da Oriana, la showgirl argentina negli ultimi giorni era stata già attaccata duramente sui social network per alcuni comportamenti sopra al limite. In un nuovo video che però sta girando soprattutto su Twitter la Marzoli, provando a coprirsi con una coperta per non farsi sentire dagli autori e dal pubblico, avrebbe riservato parole poco carine nei confronti di Davide Donadei.

“È il classico che a scuola…” ha esclamato Oriana come riporta “Blog Tivvù“, mentre la seconda parte della sua frase resta indecifrabile, seppur in molti sono convinti che si stesse parlando di bullismo. Nonostante l’audio indecifrabile però gli utenti sui social network hanno immediatamente chiamato in causa Alfonso Signorini, paragonando il caso a quello legato a Marco Bellavia in cui viene ricordato come Ginevra Lamborghini sia stata squalificata per lo stesso motivo.

Il caso legato alla possibile squalifica di Nicole Murgia invece sembra essere decisamente più seria. L’influencer, mentre si trovava a giocare a biliardo insieme a Luca Onestini, Andrea Maestrelli ed Edoardo Tavassi, ha esclamato: “Tira, se non fai buca sei d*wn”.

Va detto che il fratello di Guendalina avrebbe cercato di farle correggere il tiro guardandola in modo severo e capendo immediatamente la gravità della frase. Tuttavia Nicole, oltre a non aver afferrato il “messaggio in codice” di Edoardo, ha continuato a esclamare: “Sei un d*wn”.

Escludendo una squalifica di Oriana, che al momento sembra assai improbabile poiché si “salva” grazie a un audio piuttosto deficitario, per Nicole la situazione appare decisamente più seria. E non va escluso che Signorini possa prendere dei provvedimenti durante la prossima puntata.