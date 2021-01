GF Vip, il primo finalista sarà annunciato nella prossima puntata

Un reality tra i più lunghi di sempre, ricco di sentimenti e di passioni, forse tra le edizioni più belle e sentite di tutte. Parliamo ovviamente del reality “Grande Fratello Vip“. Non manca molto alla fine dello show, nonostante abbia subito notevoli proroghe. I ragazzi nella casa sapevano, almeno inizialmente, che lo show sarebbe finito prima di Natale 2020, ma così non è stato.

In tanti hanno lasciato il gioco, proprio a causa della proroga, ma come se non bastasse la prima, tutto il web e gli spettatori da casa sanno della seconda proroga. La fine dello show è stata infatti ulteriormente spostata al giorno 26 febbraio; la notizia è stata resa nota da poco tempo e pare che gli unici a non saperlo siano proprio i diretti interessati, ovvero i concorrenti rimasti in gara.

Durante la prossima puntata ci sarà un evento speciale, la produzione sembra abbia deciso di annunciare il primo finalista di questa quinta edizione. Una bomba che è stata lanciata dall’account Twitter del giornalista Mattia Buonocore. In molti hanno iniziato a farsi mille domande sul motivo di questo anticipo a sorpresa del primo finalista.

Tra le ipotesi più plausibili da parte degli utenti del web, c’è quella legata al fatto di voler tentare di mitigare il malcontento nella casa, gli inasprimenti e le continue tensioni che si stanno creando tra i ragazzi. Sono oramai passati svariati mesi da quando i concorrenti hanno varcato la porta della villa di Cinecittà e di certo le incomprensioni diventano sempre più frequenti.

Gli utenti hanno infatti affermato che questa mossa da parte della produzione sia una scelta per correre ai ripari, una volta che i ragazzi sapranno di questa ulteriore proroga, impedendo loro di abbandonare la casa anzitempo. Non resta che attendere quindi la prossima puntata per scoprire chi sarà il primo attesissimo finalista.