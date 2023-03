GF Vip, il papà di Edoardo Donnamaria attacca gli autori e Alfonso Signorini: "Hanno utilizzato mio figlio per lo share"

La scorsa settimana Alfonso Signorini, insieme ovviamente agli autori del “Grande Fratello Vip“, ha deciso di squalificare Edoardo Donnamaria. Il conduttore infatti non avrebbe apprezzato gli atteggiamenti poco consoni tenuti dall’ex volto di “Forum” nei confronti della sua fidanzata Antonella Fiordelisi.

Edoardo non sembra esserci rimasto molto male per la squalifica ricevuta dalla produzione, sottolineando di essere dispiaciuto solamente per aver fatto rimanere da sola nella Casa proprio Antonella. Invece il padre, il signor Vincenzo, in queste ore ha condiviso un tweet in cui chiarisce la sua idea generale sul programma e su come suo figlio sia stato utilizzato solamente per alzare lo share.

Il duro attacco di Vincenzo Donnamaria

“Sono molto meno dilettanti di quello che pensate. Hanno emesso sentenza ingiusta creando interesse” ha affermato con un pizzico di rabbia il papà di Edoardo per poi aggiungere: “Hanno creato sollevazione popolare e quindi interesse. Hanno creato aspettativa di ingresso in studio e quindi interesse. Hanno creato # in tendenza e quindi interesse“.

Successivamente lancia una dura accusa sia al programma che a Signorini, affermando come il figlio sarebbe servito nell’unico scopo di alzare un po’ gli ascolti attorno al programma di Canale 5: “Hanno fatto prima mezz’ora di share sullo squalificato e quindi interesse. Stanotte hanno consentito fuochi d’artificio e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro con suocero e manager e quindi interesse. Infine hanno creato presupposti per incontro col fandom e quindi interesse. E tutti aspetteranno l’ingresso di Edoardo. Nei prossimi venti giorni. E quindi interesse. Il tutto gratis. Ragazzi, questi sono geni altroché storie”.

Intanto Signorini nella diretta di ieri, che coincideva anche con il compleanno di Antonella scoccato a mezzanotte, si è ritornato a parlare della loro storia d’amore. Nonostante le riserve di Orietta Berti, poca convinta da questa relazione, la schermitrice sembra voler far sul serio con Edoardo.