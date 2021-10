GF Vip, il padre di Manuel Bortuzzo contro Lulù: "Alcune presenze femminili sono estenuanti"

A oggi Manuel Bortuzzo resta tra i concorrenti più amati della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 che vede la conduzione di Alfonso Signorini. Il nuotatore, come svelato poco prima del suo ingresso all’interno della casa, ha rivelato di voler far parte del programma con l’obbiettivo di dare un forte messaggio al pubblico.

Nella giornata di ieri proprio Manuel ha mostrato di avere una grande forza d’animo, e le immagini in cui cammina con il suo deambulatore hanno fatto il giro del web. Su questa scena però non sono mancate delle critiche, ove alcuni accusano il ragazzo di aver voluto spettacolizzare.

Il padre di Manuel risponde alle accuse

Intercettato dai microfoni di “Fanpage” Franco, il papà di Manuel, parla dapprima della febbre che ha colpito il ragazzo negli ultimi giorni. In questa intervista vuole tranquillizzare i suoi fan, rivelando che si è trattato una semplice infezione guarita con una cura antibiotica, in cui capita all’incirca ogni 5 o 6 mesi per via delle sue condizioni.

Parlando invece della scena del deambulatore Franco rivela che si trattano di cure imposte dal suo fisioterapista e, avendo già iniziato da casa, non si è meravigliato di vederlo camminare con l’aiuto dell’attrezzo medico: “Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione: più sta in piedi con il peso sulle sue gambe più le cartilagini si rinforzano, a casa lo fa ogni giorno, infatti finora ho sofferto pensando che fosse fermo da tre settimane senza alzarsi”.

Negli ultimi giorni Manuel sta facendo discutere anche per una conoscenza con Lulù, e il padre dice la sua in merito a questo argomento: “Credo che siano le dinamiche interne alla casa ad averlo messo in difficoltà. Alcune presenze femminili sono estenuanti, capisco che possa imbarazzarsi, però non voglio immischiarmi, è il suo gioco ed è libero di giocare come crede”.