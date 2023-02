GF Vip, il padre di Antonella Fiordelisi contro gli autori

Ascolta questo articolo

Salvo clamorosi colpi di scena, durante la puntata di lunedì dovrebbe entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, il mental coach Gianluca Benincasa conosciuto soprattutto per essere stato il fidanzato di Antonella Fiordelisi.

Gianluca non ha mai nascosto di provare ancora oggi qualcosa d’importante per Antonella e, durante la prima ospitata negli studi di Cinecittà, rivela come vorrebbe ricominciare nuovamente con lei dopo la sua esperienza nel reality. La schermitrice però in quella circostanza ha immediatamente rifiutato questa possibilità, asserendo il suo desiderio di approfondire la conoscenza con Edoardo Donnamaria.

Da qui in poi le cose sono molto cambiate e, sui social network, Gianluca non si è mai tirato indietro con le frecciatine. Difatti, qualche mese fa, ha attaccato il padre di Antonella dopo che avrebbe esultato per la sua vittoria al televoto: “Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti. Ha reso un successo mediatico un fallimento di vita. S. F. riprenditi. Stai facendo la collezione di figure di me**a. Sei diventato l’esempio da non seguire per l’Italia intera“.

Stefano Fiordelisi contro gli autori del “GF Vip”

Come fatto notare anche da molti telespettatori su Twitter, in queste ore Stefano Fiordelisi ha pubblicato una storia molto polemica contro gli autori del “Grande Fratello Vip”. Secondo il papà di Antonella al momento sarebbe solamente dannoso per lei l’ingresso di Gianluca nella Casa, per questo motivo sta continuando a sperare che si tratti di una fake news.

Le parole di Stefano fanno capire quindi la sua contrarierà per l’ingresso di Gianluca: “Cioè fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in tv) e usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro… ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera”.

Ma secondo alcune voci l’ingresso di Gianluca, insieme ad alcuni 4 o 5 concorrenti, sarebbe già certa. L’obbiettivo di Alfonso Signorini è quello di chiamare molti ex dei vipponi, tra cui Ivana Mrázová che farà il proprio ingresso sempre lunedì, per cercare di accendere ulteriori dinamiche.