GF Vip, il nuovo confronto tra Daniele Dal Moro, Martina Nasoni e Oriana Marzoli

Ormai nella Casa della settima edizione del “Grande Fratello Vip” si è formato il triangolo amoroso composto da Daniele Dal Moro, Martina Nasoni e Oriana Marzoli. L’ingresso della ragazza dal “cuore di latta” ha infatti acceso, un po’ a sorpresa, nuove dinamiche negli studi di Cinecittà.

Le prime discussioni sono state accese nella scorsa puntata, in cui Daniele aveva affermato come tra lei e Martina non ci sia stata una vera relazione. Nel corso della settimana poi l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha calcato la mano, affermando che sua sorella riceveva lettere di minacce di morte perché faceva star male Martina.

Il nuovo confronto tra Daniele, Martina e Oriana

Inizialmente Alfonso Signorini chiama Martina nella stanza super led, in cui conferma che tra lei e Daniele non ci sia mai stata una vera relazione ma solamente una conoscenza molto intima. Tuttavia ricorda di non aver ostacolato la conoscenza tra l’ex tronista e Oriana, poiché il vippone è libero di fare quello che vuole nella Casa.

Successivamente Daniele raggiunge Martina nella super led: “La cosa che mi dispiace è stata non essere riuscito a far andare le cose come volevo. Una parte dei problemi che c’erano tra noi dipendevano da me, altri dal carattere di Martina: non eravamo compatibili. Sei stata a casa mia tre notti, la nostra è stata una frequentazione di una ventina di giorni“.

In merito a questa vicenda interviene anche Oriana, ove la showgirl si dichiara convinta che Daniele non provi nulla per Martina, oltre a un sano affetto. Con il passare dei minuti però il confronto diventa sempre più acceso e la Marzoli lancia una frecciatina alla sua rivale in amore: “Lei fa la vittima, ma in realtà ci prova anche con altre persone. Non c’è bisogno di dire chi (riferendosi ad Andrea Maestrelli n.d.r)”.

Dallo studio interviene Sonia Bruganelli, una delle opinioniste di questa settima edizione del “GF Vip”, che non sembra del tutto convinta dal comportamento delle due ragazze: “Non hanno capito niente di Daniele: lui vuole discrezione, invece è un pollaio”.