GF Vip, il nome del favorito per la vittoria finale secondo i bookmakers

Mancano ormai pochissimi giorni per la finale della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. I concorrenti, dopo 200 giorni vissuti negli studi di Cinecittà, attendono con trepidazione il nome del vincitore.

I circa sei mesi non sono stati privi di difficoltà e critiche per Mediaset. Oltre al caso diventato emblematico legato al bullismo ricevuto da Marco Bellavia nelle ultime settimane Pier Silvio Berlusconi, stufo dai comportamenti tenuti dai concorrenti, ha deciso di usare il pugno duro facendo diventare più severe le regole del programma.

Per questo motivo sono stati squalificati dapprima Edoardo Donnamaria e poi Daniele Dal Moro entrambi vittime, come riportate dal comunicato pubblicato sul sito del “GF Vip”, di alcuni comportamenti scorretti e immorali.

Il nome del favorito secondo i bookmakers

I giochi sono comunque fatti, e attualmente cinque concorrenti più uno tra Milena Miconi e Alberto De Pisis si giocheranno la vittoria finale del “Grande Fratello Vip“. Intanto secondo i bookmakers la finale sarà combattuta da tre vipponi, mentre gli altri sembrano essere molto distaccati.

La grande favorita per il sito di scommesse Eurobet è Oriana Marzoli, che viene quotata a 1.85 volte la posta. Dietro di lei c’è Edoardo Tavassi che viene quotato a 2.15, mentre Nikita Pelizon, la favorita di Antonella Fiordelisi come svelato dalla diretta interessata in una recente intervista, è quotata a 3.50. Leggermente più distaccate Micol Incorvaia a 5.00 e Sofia Giaele De Donà a 8.00 mentre, ovviamente sempre secondo i bookmakers, pare piuttosto improbabile una vittoria di Alberto De Pisis (16.00) e Milena Miconi (26.00).

Comunque non si possono escludere delle sorprese in questa finale poiché già nelle scorse settimane il pubblico da casa ha dovuto assistere ad alcune eliminazioni molto improbabili, tra cui quella proprio di Antonella Fiordelisi e più recentemente Luca Onestini.