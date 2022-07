GF Vip, il "no" di Paola Barale: "Preferisco la felicità ai soldi. I reality non hanno dei bei contenuti"

Ascolta questo articolo

Il nome di Paola Barale, soprattutto durante le scorse edizioni del “Grande Fratello Vip“, è sempre circolato in orbita del reality show. In particolar modo la conduttrice, sempre secondo le indiscrezioni, venne chiamata quando il suo ex compagno Raz Degan partecipa come concorrente de “L’isola dei famosi“, vincendo la dodicesima edizione con l’89% delle preferenze.

In questi giorni la Barale ha rilasciato una intervista al sito del “Corriere della Sera” confermando di essere stata contattata più volte dal “Grande Fratello Vip” e dai reality show in generale, sottolineando di aver rifiutato anche delle offerte economiche molto importanti.

L’intervista rilasciata da Paola Barale

in questa chiacchierata però inizia a parlare dei suoi inizi, ove ricorda di aver ottenuto i primi successi come sosia di una nota star italoamericana: “Mi dissero che per gioco avrebbero presentato le mie foto a Milano, all’agenzia dei sosia di Giancarlo Caremoli. La prima volta mi ci hanno portato loro. Ho iniziato a lavorare come sosia di Madonna, non mi piaceva molto però pagavano benissimo”.

Successivamente parla del mondo dei reality show, affermando come questo tipo di format sia totalmente lontano dal suo modo di vedere la vita: “In realtà me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre. Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti”.

Nulla da fare quindi per Paola Barale che, salvo clamorosi colpi di scena e aperture a oggi impossibili soltanto da immaginare, non la vedremo mai in un programma televisivo di questo genere. L’ultimo accostamento avvenuto a un programma di questo tipo è stato l’anno scorso con “Ballando con le stelle”, talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ma alla fine non se ne fece più nulla.