GF Vip, il motivo dello sciopero dei concorrenti che tolgono il microfono

Serata all’insegna dell’aperitivo e del divertimento all’interno della casa più spiata d’Italia. Come ogni settimana infatti, i concorrenti del “Grande Fratello Vip“, si lasciano andare in un piccolo party, un aperitivo simpatico, dove la produzione concede anche alcune bottiglie di alcolici nella casa, giusto per allentare un poco i freni inibitori.

Come di consueto infatti, i ragazzi aprono alcune bottiglie di vino, fornite dalla produzione, insieme al necessario per imbastire un buon aperitivo. Questa volta però qualcosa non ha rispettato la normale routine settimanale: sembra infatti che i ragazzi abbiano poco gradito una novità, tanto da iniziare un vero e proprio sciopero.

Il motivo? Pare che la produzione abbia fornito un quantitativo di bottiglie di vino in meno, rispetto al rifornimento usuale. A quel punto è iniziato lo sciopero dei microfoni, dietro suggerimento dell’influencer Tommaso Zorzi, dove propone a tutti di togliere i microfoni che hanno indosso, e riporli tutti in un contenitore, così da convincere chi di dovere, di elargire maggior vino.

La proposta di Zorzi accolta da tutti

Zorzi infatti propone: “Facciamo lo sciopero dei microfoni. Li prendiamo tutti e li lasciamo finché non ci danno il vino“, e pare che tutti abbiano colto con estremo entusiasmo la proposta del ragazzo. Inizialmente infatti la Salemi ha esclamato: “adoro“, ma poi ci ha riflettuto su e ha sottolineato che questo gesto potrebbe costar caro a tutti, aggiungendo: “lo sai che te la faranno pagare?“.

Ma se è vero che l’unione fa la forza, i ragazzi si sentivano forti e tranquilli, dato che tutti hanno tolto i microfoni e di certo non potevano mandare in nomination tutti i ragazzi della casa. La De Blanck, dopo un’iniziale titubanza, anche lei ha sganciato il suo microfono. Nonostante lo sciopero, l’audio era ancora ascoltabile, grazie alle telecamere ambientali nella casa. Dopo qualche ora, alla fine lo sciopero ha avuto i suoi frutti, dato che la produzione ha inviato altri alcolici nella casa, ed i ragazzi hanno tutti indossato di nuovo gli apparecchi di ascolto.