GF Vip, il motivo del gelo tra Ginevra e Elettra Lamborghini: "Le ha lanciato ca**a contro l’auto"

Ginevra Lamborghini è entrata nella Casa del “Grande Fratello Vip” e subito si è creata molta curiosità circa il suo rapporto molto teso con la sorella Elettra, quest’ultima infatti non l’ha invitata nemmeno al suo matrimonio e questo particolare ha confermato una volta per tutte le voci circa l’astio tra le due sorelle.

Fino a questo momento, però, non si sapevano ancora i motivi reali che avevano portato le due ragazze ad allontanarsi così tanto, fino proprio a ignorarsi totalmente. Con l’ingresso nella Casa di Giaele De Donà arrivano le prime rivelazioni circa questa spinosa situazione.

GF Vip, Giaele svela particolari del difficile rapporto tra Ginevra e Elettra Lamborghini

Pochi istanti fa è stata proprio Giaele, mentre chiacchierava con Sara Muffo, a svelare cosa avrebbe causato la rottura tra i due rampolli della maison Lamborghini: “Lei racconta e non racconta – riferendosi a Ginevra, ndr – , prima dice che non sa i motivi per cui hanno chiuso poi dice che le ha fatto delle piccole cose. Cioè, se prendi tua sorella e le lanci la ca**a dal finestrino è un conto, ma se poi le fai cose pesanti allora è normale che alla fine uno ci chiude. Lei vuole fare la buona e la umile, ma non lo è”.

Rincara poi la dose, aggiungendo che Ginevra sarebbe molto invidiosa del successo che la sorella sta ottenendo nel mondo della musica. La De Donà sottolinea quanto Ginevra voglia sempre essere al centro dell’attenzione, forse per supplire a tanti anni in cui è stata messa in un angolo e ha vissuto nell’ombra della sorella Elettra.

Dopo questa accurata analisi, aggiunge: “Cerca di fare la sua copia. Ma amore le copie non saranno mai le originali! Si vede proprio che si sforza. Il modo in cui parla sembra Elettra, il modo in cui si atteggia sembra Elettra, il modo in cui canta. Anche un po’ troppo, dai. Ognuno deve crearsi un’identità!”.