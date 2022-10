GF Vip, il monologo di Signorini dopo il caso Marco Bellavia: "I concorrenti hanno avuto un comportamento orrendo"

Ascolta questo articolo

L’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” si apre parlando del caso legato a Marco Bellavia. Alfonso Signorini non vuole sentire ragioni e rinfaccia a tutti le loro dichiarazioni fatte nei confronti del conduttore. In pochi provano a ribattere ai loro scivoloni e in molti, forse in maniera tardiva, scoppiano in lacrime dinanzi alla sofferenza dell’ex volto di “Bim bum bam”.

“Quella che sta per cominciare non è una puntata facile per tante ragioni” afferma Signorini per poi aggiungere: “Nella storia del Gf tante volte sono usciti improvvisamente i concorrenti ma l’uscita di Marco Bellavia non è come tutte le altre. Ha manifestato un disagio, una fragilità psicologica che si è andata aggravando e che ci ha colti alla sprovvista e che ha coinvolto il pubblico che si è espresso in modo solidale verso la sua sofferenza e che ha fatto squadra con lui. I concorrenti hanno avuto un comportamento orrendo“.

Il direttore del settimanale “Chi Magazine” sottolinea come Marco sia stato del tutto isolato dal gruppo e, nonostante abbia chiesto più volte l’aiuto agli altri ragazzi, non ha avuto l’appoggio dagli altri. Il conduttore comunque ci tiene a fare mea culpa, sottolineando che sia lui che il suo staff non è riuscito a cogliere le sue sofferenze ai tempi del provino.

Il collegamento nella Casa

Successivamente Alfonso Signorini mostra tutto il proprio sdegno nei confronti degli altri concorrenti e dapprima mostra le clip dei loro “sbagli” per poi proiettare alcuni messaggi dal popolo di Twitter, in cui viene sottolineato lo sdegno del pubblico per come sono andate le cose.

Signorini successivamente si scaglia contro Giovanni Ciacci, ove l’ex volto di “Detto fatto” ha dichiarato di avere avuto dei contrasti con lui ma di non avere capito il suo disagio: “Era veramente impossibile capirlo, ma il pubblico come ha fatto a capirlo? Forse è stato più facile da casa comprenderlo, qui dentro la Casa no”. Infine lancia una frecciatina anche nei confronti di Ginevra Lamborghini che, in settimana, ha sottolineato come Marco avrebbe meritato di essere bullizzato.