GF Vip, il mistero della concorrente positiva al Covid: lei nega, un autore la sbugiarda

Dopo che Alfonso Signorini, nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2020, quella di lunedì scorso, ha dichiarato che i tre nuovi ingressi di altrettanti concorrenti non ci sarebbero stati, spiegando al pubblico (ma non agli inquilini della Casa) che erano stati rimandati a causa di un sospetto caso di positività al Covid, un po’ tutti hanno cominciato a interrogarsi su chi poteva essere il concorrente positivo.

Selvaggia Roma positiva al Coronavirus: l’influencer nega ma poi è costretta a confermare

Tra Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma, i sospetti sono caduti proprio su quest’ultima, un’influencer romana conosciuta principalmente per la sua partecipazione a Temptation Island. Ma lei ha smentito con forza. Su Instagram, infatti, la Roma ha dichiarato di stare bene e di essere sana come un pesce. Si è mostrata inoltre molto infastidita dal chiacchiericcio sul suo conto.

Ha invitato dunque la gente a smetterla con questa specie di “caccia alle streghe” o meglio caccia all’untore. Tuttavia poco dopo Selvaggia è stata smentita apertamente da Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi nonché soprattutto autore del Grande Fratello Vip 5 e, si mormora, braccio destro di Alfonso Signorini.

Attraverso il sito Giornalettismo, Parpiglia ha affermato che invece è proprio la ex di Temptation Island la concorrente positiva. Ci ha tenuto comunque a specificare che Giulia Salemi e Stefano Bettarini, che sarebbero dovuti entrare con Selvaggia, entreranno presto poiché non solo sono negativi al tampone, ma non hanno neanche mai avuto alcun contatto con la loro collega.

A questo punto anche Selvaggia si è scusata e su Instagram ha smentito quanto precedentemente affermato. Ha spiegato di essere sì positiva, ma di stare benissimo e di avere una carica virale bassissima. La speranza è quella di negativizzarsi molto presto, poiché gli autori le hanno assicurato che il suo ingresso non è stato cancellato, ma solo rimandato.