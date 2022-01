GF Vip, il migliore amico di Manuel Bortuzzo furioso con Katia Ricciarelli: "Cafona!"

Da quando ha cominciato la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli ha fatto numerosi scivoloni (alcuni anche gravi) senza però essere mai rimproverata dal padrone di casa Alfonso Signorini, suo grande amico e ammiratore. La cosa ha dato molto fastidio ai telespettatori, che all’ennesima caduta di stile dell’ex moglie di Pippo Baudo hanno protestato sui social con insolita veemenza.

Stavolta oggetto del disappunto di Katia Ricciarelli è stato un comportamento di Manuel Bortuzzo. Nella fattispecie, il ragazzo è uscito a fumare in giardino senza richiudere la porta dietro di sé. Katia, che era lì vicino a giocare a carte con Manila Nazzaro, si è infastidita molto e ha borbottato dando al ragazzo del maleducato.

Katia Ricciarelli e la frase infelice su Manuel Bortuzzo: interviene l’amico Davide

A questo punto Manila Nazzaro le ha fatto notare che trattandosi di Manuel, che si muove sulla carrozzina, chiudere la porta può essere abbastanza difficoltoso. Ma la Ricciarelli non ha voluto sentire ragioni. “Come l’ha aperta, così può chiudere” è sbottata con tono severo. Peccato che, come tanti utenti hanno immancabilmente notato sui social, aprire e richiudere quella porta non è esattamente la stessa cosa.

Uscendo, infatti, c’è una discesa per la carrozzina e per chiudere la porta Bortuzzo dovrebbe risalirla per metà, cosa estremamente difficoltosa per lui. Tra quanti hanno protestato indignati contro il comportamento di Katia Ricciarelli c’è stato anche Davide Ismaele, uno dei migliori amici di Manuel Bortuzzo che in più occasioni è intervenuto per difenderlo da attacchi e critiche gratuite, nonché, qualche tempo fa, dall’invadenza di Lulù Selassié.

“Katia, ti ho difeso quando eri difendibile… adesso rasenti il ridicolo” ha tuonato il ragazzo sul suo profilo Instagram. “Eppure sei una donna datata. Fatti prestare la carrozzina da Manuel domani e facci vedere ‘onestamente’ quanto sei brava tu ad aprire e chiudere le porte da seduta… Cafona” ha concluso arrabbiato. E va detto che non è il primo amico o parente di un gieffino a scagliarsi contro Katia, visto che negli scorsi giorni anche Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi, si è detta indignata per la prepotenza della donna.