GF Vip, il gioco si fa duro e Zorzi nomina la Ruta: la bugia su Francesco Baccini

Tommaso Zorzi continua a sorprendere con le sue imprevedibili nomination. Dopo aver stupido facendo il nome di Stefania Orlando e Francesco Oppini, l’ex volto di “Riccanza” ha puntato il dito contro Maria Teresa Ruta, facendo cascare anche l’ultimo baluardo di un’alleanza che esisteva da mesi.

Preciso come un bisturi, una volta aperta la porta del confessionale, Zorzi si lascia alle spalle ogni titubanza o remora e lascia sempre tutti a bocca aperta per le sue nomination. Nella diretta andata in onda ieri sera 8 febbraio, è stato il turno di Maria Teresa Ruta, anche se questa nomination non è stata per nulla gradita dalla figlia Guenda che ha urlato dallo studio: “No. Siete meravigliosi insieme. Vi prego, voletevi bene!”.

Zorzi nomina Maria Teresa Ruta: ecco la motivazione

Niente da fare, Zorzi rimane fermo sulla sua decisione: “Stasera perdo la verginità perché nominerò una persona che non ho mai nominato. Seppur molta gente mi abbia messo un po’ la pulce nell’orecchio rispetto a questa ipotetica recita che sta facendo qua Maria Teresa e io non ci ho mai creduto. Ora, la bugia di stasera mi mette una piccola crepa sull’affresco Maria Teresa. Parlo della bugia su Baccini. Gliel’abbiamo chiesto tutti e ha parlato di una settimana insieme, baci, una settimana di sentimenti. È scappato dalla finestra”.

Tommaso non ha perdonato alla Ruta il racconto, condito con molta fantasia, dell’incontro con Francesco Baccini. Davanti agli occhi stupiti di tutti i coinquilini, il cantante ha raccontato una verità del tutto diversa riguardo al suo incontro con la Ruta.

Le bugie di Maria Teresa non sono state digerite da Zorzi che non perdona e e le ruggini con Giulia Salemi – proprio lei era stata la prescelta per le sue nomination nelle ultime puntate – sembrano essere un lontano ricordo. Ora l’attenzione di Zorzi è tutta per la Ruta.