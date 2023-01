GF Vip, il fratello di Luca Onestini contro Soleil Sorgè: "Non vali niente come persona, sei ridicola"

Ascolta questo articolo

L’episodio più chiacchierato della diretta del 2 gennaio del “Grande Fratello Vip” è sicuramente il confronto avvenuto negli studi di Canale 5 tra Luca Onestini e Soleil Sorgè. L’opinionista temporanea ha infatti dedicato le sue due dirette a scontrarsi con il suo ex fidanzato, ove i due non si sono lasciati nel migliore dei modi.

Nel corso della puntata Soleil Sorgè, insieme ad Antonino Spinalbese che è collegato dall’Ospedale, accusa l’ex tronista di “Uomini e Donne” di essere uno stratega. Successivamente viene menzionata la giornalista spagnola Cristina Porta, vecchia fiamma di Luca Onestini.

L’attacco del fratello di Luca Onestini

Su Twitter, come poteva essere facilmente immaginabile, la vicenda legata a Luca e Soleil è arrivata immediatamente tra i primi posti nella classifica dei trend topic in Italia. Tanti sono i commenti in merito, ove ognuno esprime il proprio pensiero e si schierano sia dalla parte di Onestini che della Sorgè.

Il commento che sta facendo più chiacchierare è quello di Gianmarco Onestini, il fratello di Luca, che senza filtri si scaglia contro Soleil: “Che non valessi niente come ‘opinionista supplente’ l’hai dimostrato chiaramente, che non valessi niente come persona lo sapevamo già da tempo. L’invidia e il rancore ti accecano e ti rendono ridicola“.

In questa circostanza però nei commenti però quasi tutti si schierano nei confronti di Soleil: “Senti un po’ ma mentre tuo fratello tradiva Sole tu gli reggevi il gioco o piagnucolavi come quando stava con Sole perchè volevi tu le attenzioni di Luca? Pensa al pessimo soggetto che è tuo fratello che quando uscirà dovrà nascondersi perchè tutti sappiamo chi siete” dice un utente oppure: “Non preoccuparti di Soleil tanto dalla prossima puntata il tuo fratellino tornerà nel dimenticatoio”.

Luca invece viene difeso soprattutto da utenti e commenti spagnoli, dimostrando così che si è fatto molto amare nel paese dopo la sua partecipazione a “Secret Story”, in cui ne è uscito vincitore.