GF Vip, il fratello di Dayane Mello contro la madre: "Solo bugie, il GF deve farmi replicare"

Nella puntata del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri sera 11 gennaio su Canale 5, è stato mostrato un video messaggio della madre di Dayane Mello dopo le forti affermazioni della figlia che agli altri suoi compagni di viaggio ha raccontato la sua difficile infanzia e ha aggiunto un particolare davvero scioccante: la madre si sarebbe prostituita per via di una difficile situazione economica.

Nel filmato mostrato da Alfonso Signorini la donna ha negato più volte di aver mai venduto il suo corpo, confermando però quanto la sua vita sia stata dura e difficile: “Non dire quelle cose. Non sono mai stata una lucciola. Vai per la tua strada, ti auguro il meglio. Che Dio ti protegga figlia mia” con queste frasi lapidarie, la madre della Mello sembra quasi abbia voluto dire addio per sempre a sua figlia.

Dayane è rimasta impassibile davanti a queste dichiarazioni e quando Signorini le ha chiesto cosa avesse provato nel vedere quelle immagini e ascoltare quelle parole, la sua risposta è stata schietta e sincera: non ha provato alcun sentimento, perché non ha mai vissuto l’amore materno e non vede quella signora come una madre.

Le dichiarazioni di Juliano, il fratello di Dayane Mello

A spezzare il silenzio sulla questione ora arriva la testimonianza di Juliano, uno dei 9 fratelli di Dayane, che grida a gran voce quante bugie siano state raccontate in quei pochi minuti di video. Un attacco alla madre, quindi, che sembra voler smentire in pieno tutto quello che la signora ha affermato con tanta convinzione.

“Con molto dolore devo registrare questo video. Lo faccio per difendere quello che ha detto mia sorella al GF Vip e difendere la nostra storia. Quello che Dayane e io abbiamo passato solo noi lo sappiamo davvero, soltanto noi due sappiamo quello che abbiamo sofferto. Mi dispiace molto, è davvero triste che una persona che non è stata nella nostra vita per tutto questo tempo, adesso vuole apparire e continuare a farci del male” esordisce così il fratello di Dayane molto turbato per le parole pronunciate dalla madre.

Continua poi rivelando che il comportamento della madre ha provocato in loro danni psicologici e si meraviglia di come possa ora la madre negare tutto quello che hanno passato per causa sua: “Ho il diritto di replica nello stesso modo in cui lei aveva il diritto di registrare queste bugie. Adesso ho il diritto di dire la verità cruda della nostra infanzia. Siamo stati abbandonati e avevamo anche fame. Mi sono preso cura di tre o quattro fratelli più piccoli di me”.