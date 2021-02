GF Vip, il fratello di Dayane attacca Rosalinda: "Sta approfittando di mia sorella "

Una serie di scontri che stanno portando alla deriva quella sincera amicizia che era nata tra Dayane Mello e l’attrice Rosalinda Cannavò. Un’amicizia nata tra le mura del “Grande Fratello Vip” ma pare che, sempre tra le stesse mura, qualcosa sia cambiato tra le rosmello. Erano tanti i fan che tifano per le due ragazze, per quell’amicizia speciale che andava ben oltre il normale sentimento di affetto.

Inizialmente pare siano stati i comportamenti di Rosalinda a provocare una frattura tra lei e Dayane, soprattutto quando la modella ha poi scoperto che la sua amica aveva nominato Giulia Salemi, oppure quando la Mello si era sentita esclusa dopo aver appreso di quella relazione che stava nascendo tra Andrea Zenga e Rosalinda.

A prendere le difese di Rosalinda ci pensa suo fratello Juliano Mello. Se inizialmente il ragazzo si era mostrato felice e favorevole dell’amicizia nata tra sua sorella e Rosalinda, ringraziando a più riprese la Cannavò per aver stabilito un feeling così bello e profondo con sua sorella, oggi Juliano sembra aver cambiato totalmente opinione sul conto di Rosalinda, giungendo persino ad attaccarla.

Ecco infatti quando dichiarato dal ragazzo di recente, in un post su Instagram: “Con tutto il rispetto ma credo che Rosalinda si stia approfittando di mia sorella … lei ha un cuore puro non lo merita“. In queste ultime ore però sembra che qualcosa stia ulteriormente mutando; pare che infatti questa volta sia stata Rosalinda a volersi avvicinare alla modella.

Dopo la decisione di Dayane di trasferirsi in stanza blu con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, oggi pare che l’attrice abbia raggiunto la sua amica in stanza per abbracciarla forte, aggiungendo: “Ci sarò sempre, al di là di questo maledetto gioco. Perché ti voglio bene“. Sembra dunque che pian piano le due ragazza stiano ritrovando il benessere perduto in queste ultime settimane, non resta quindi che attendere per ulteriori risvolti.