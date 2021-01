GF Vip, il fidanzato di Rosalinda desidera una pausa di riflessione: la rivelazione degli autori

Momenti intensi e concitati per l’attrice Rosalinda Cannavò. Da quando la ragazza ha varcato la porta rossa del “Grande Fratello Vip” di cose ne sono avvenute per Rosalinda. Un cambiamento, in questi ultimi mesi, davvero drastico e repentino ha caratterizzato il percorso della giovane attrice.

Di recente la Cannavò ha avuto modo di poter contattare la sua famiglia, parlando finalmente, dopo tanti mesi, con sua madre, suo padre e sua sorella Francesca. Lo stato d’animo dell’attrice è mutato però quando sua sorella ha affermato che non sentono il suo fidanzato, Giuliano Condorelli, da svariati mesi a questa parte.

Un comportamento deludente per Rosalinda, ma allo stesso tempo prevedibile, visto che ha più volte affermato che questo atteggiamento è stato già assunto in precedenza dal suo ragazzo, ma a questo giro non è disposta a cedere ulteriormente. Sembra però che non tutto sia stato raccontato da Rosalinda una volta uscita dal confessionale.

La rivelazione fatta per sbaglio dal GF Vip

Nel video dello sfogo in giardino di Rosalinda, ritagliato dalla produzione, pare che sia stato adornato da una piccola didascalia, riportante un’affermazione che non è stata mai detta dalla Cannavò in maniera esplicita, una volta uscita dal confessionale, ovvero il desiderio di Giuliano di prendersi una pausa di riflessione.

Ecco infatti quanto riportato nella didascalia del video: “La Vip si apre ai compagni sulla storia con Giuliano, scossa dal messaggio riportatole da sua sorella in cui lui chiede una pausa“. Rosalinda infatti è stata molto vaga nel racconto, preferendo forse evitare di annunciare questo particolare ai suoi coinquilini.

Per adesso non è ancora chiara quale sia la verità dei fatti, se Giuliano abbia espresso la reale volontà di voler prendere una pausa di riflessione dal rapporto con la sua fidanzata, quello che però appare certo è che tra i due regnano sentimenti molto contrastanti, che di certo andranno chiariti una volta che il reality sarà concluso.