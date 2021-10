GF Vip, il fidanzato di Francesca Cipriani farà parte del cast grazie a Fabrizio Corona: l’indiscrezione

Durante la puntata del 22 ottobre, in seguito a numerose ospitate Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, è entrato definitivamente nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Al momento la sua avventura dovrebbe durare solamente un paio di giorni, e se così fosse lunedì dovrà salutare la fidanzata, ma comunque non vanno esclusi colpi di scena. Infatti, nonostante si tratti solamente di una voce a oggi priva di ogni fondamento, l’ipotesi che Alessandro possa diventare un concorrente a tutti gli effetti stanno diventando sempre più frequenti.

Lo zampino di Fabrizio Corona su Alessandro Rossi

A quanto pare dietro all’ingresso di Alessandro Rossi nella casa del “Grande Fratello Vip” ci sarebbe lo zampino di Fabrizio Corona. Questa indiscrezione viene lanciata da Alex Belli durante una chiacchierata fatta a bassa voce a Manuel Bortuzzo, ove gli utenti di Twitter hanno riportato i loro virgolettati sui social.

“Non sta un giorno solo” afferma Alex Belli come riportato da “Isa & Chia” mentre Manuel risponde: “No no, diventa un concorrente, te lo dico io” e l’attore conferma immediatamente la sua ipotesi: “Me lo aveva detto, Ciccio Pasticcio, perché li ha fatti conoscere Ciccio Pasticcio, lo sai? Hai presente di chi stiamo parlando”. Inizialmente il nuotatore non ha capito a chi si riferisse, ma Alex per aiutarlo simula di scrivere il suo nome sul tavolo e si tratta di Fabrizio Corona.

Per molti questa edizione del “GF Vip” è legata a Fabrizio Corona, dal momento che nella casa ci sono molti suoi assistiti. Secondo le voci, confermate in maniera indiretta da alcuni suoi assistiti durante le chiacchierate in “segreto” negli studi del programma, l’ex re dei paparazzi avrebbe organizzato alcune dinamiche prima dell’inizio della sesta edizione per dare a loro una spinta ulteriore.