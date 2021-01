GF Vip, il duro sfogo di Maria Teresa Ruta: "Mi sono rotta!"

Con il passare dei giorni sale fortemente la tensione tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il programma va in onda da più di quattro mesi, in cui hanno passato anche il Capodanno dentro gli studi di Cinecittà, e per questo motivo un momento di sfogo è alquanto plausibile.

Per esempio in questi giorni gli autori del GF Vip hanno organizzato una festa a sorpresa per Dayane Mello con il tema dedicato al suo paese natìo il Brasile. Intanto Stefania Orlando, in giardino, si lamentava in giardino con Cecilia Capriotti del fatto che con la modella non era mai riuscita a legare del tutto. Nella nottata Zorzi, stufo dai comportamenti della Orlando, ha iniziato a parlare con lei facendo sfociare il loro confronto in una dura lite.

Lo sfogo di Maria Teresa Ruta

Nella serata di ieri i telespettatori del Grande Fratello Vip hanno assistito a un durissimo sfogo di Maria Teresa che ha sorpreso un po’ tutti. La showgirl, qualche ora prima, si è resa protagonista di un duro faccia a faccia con Cecilia Capriotti in cui hanno parlato delle scorse nomination.

Durante la cena Cecilia Capriotti ha iniziato a punzecchiare la Ruta, accusandola di far troppo rumore la notte a causa del suo russare. Qui, come riporta testualmente “Isa & Chia“, Maria Teresa perde la pazienza: “Mi sono rotta i cogli*ni, basta! Dormo in lavatrice, così non rompo i cogli*ni a nessuno, nessuno mi deve sopportare. E Cecilia non deve sedersi a tavolo con me e non deve rivolgermi la parola. […] Cazz*! Sono una persona! Se sbaglio pago, votatemi e mandatemi in nomination!”.

Sempre come riportato dal sito il suo sfogo non è terminato qui: “Sono solo inca**ata! Posso essere una volta inca**ata dopo 120 giorni? Perché non è che a me va sembra bene tutto! Posso sommare le cose e dire sono incazzata una volta? Le sommo le cose, non è che non le vedo”.

Come rivelato dagli stessi concorrenti nella Casa lo sfogo di Maria Teresa Ruta ha sorpreso un po’ tutti e hanno concordato all’unanime che la gieffina non merita di soffrire così. Tuttavia ritengono che, almeno in questa circostanza, ha leggermente esagerato con le urla e le offese.