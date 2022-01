GF Vip, il duro confronto tra Soleil e Delia: "Non cedo alle tue provocazioni"

Gli autori del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, molto probabilmente ha fatto entrare nella casa più spiata d’Italia Delia Duran per cercare di continuare le dinamiche del trio amoroso composto insieme ad Alex Belli e Soleil Sorgè.

Proprio durante la puntata di ieri della trasmissione di Mediaset nasce una nuova lite con Soleil a causa di un tweet scritto da parte di Alex Belli. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, chiamata in mystery room da Alfonso Signorini insieme alla modella venezuelana, lancia un duro attacco nei confronti della modella venezuelana.

Lo scontro tra Delia Duran e Soleil Sorgè

Soleil, almeno fino a questo momento, si sta comportando in maniera totalmente differente nei confronti di Delia, provando e riuscendo a ignorare qualsiasi tipo di confronto con la nuova entrata. Questo sembra rimproverare i “piani” di Alex Belli, che non ha mai nascosto di voler vedere la sua compagna e la Sorgè trovare un punto in comune.

Nell’ultima diretta però Soleil, come riportato testualmente dal sito “361 Magazine”, spiega i motivi della sua indifferenza nei confronti della Duran: “Io sono qui a disposizione a parlare ma con questi toni, con questo modo e con questa felicità e soddisfazione pensando che in qualche modo di avermi ferita, l’unica ferita sei tu e mi dispiace ho sempre cercato di farti capire questa cosa. Se devi continuare in questo modo, va bene così fai il tuo show, sei venuta qui per ferire tuo marito per screditare il tuo matrimonio. Ti auguro di fare un bel percorso poichè non volevi altro. Non ho intenzione di cedere alle tue provocazioni alla tua rabbia“.

L’unica cosa che riesce a fare Delia è quello di chiedere un confronto ad Alex Belli, venendo però immediatamente respinta. A prendere le difese dell’influencer però ci pensa Miriana Trevisan, con cui sembra aver stretto una bella amicizia, ove afferma che la Duran sia entrata nella casa per trovare delle risposte ma sta facendo un viaggio di dolore, ed è convinta che può riuscirci grazie anche all’aiuto degli inquilini.