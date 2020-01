GF Vip, il debutto di Alfonso Signorini: "L’emozione è doppia". Poi la frecciata alla D’Urso e alla Blasy

Finalmente le telecamere del Grande Fratello Vip si sono accese nella Casa di Cinecittà dopo l’enorme curiosità dei mesi scorsi di sapere chi avrebbe attraversato la soglia della porta rossa e ora che il cast è sto svelato si attendono le prime – si spera – interessanti dinamiche tra i coinquilini.

A inizio puntata, un emozionato Alfonso Signorini ha fatto il suo esordio come conduttore: l’ex braccio destro di Ilary Blasi è apparso sul palco del Grande Fratello Vip con un abito che si è illuminato per un inizio scintillante che – in molti si augurano – possa essere il preludio di un’edizione frizzante.

Grande Fratello Vip, l’emozione di Alfonso Signorini durante la prima puntata

Signorini ha salutato il suo pubblico con quell’emozione che in tanti non credevano potesse impossessarsi di lui, visto e considerato quando fosse già avvezzo a calcare palchi davanti a telecamere accese, ma questa sua momentanea insicurezza lo ha reso più umano e più vicino ai telespettatori, così come le sue parole: “Vi confesso che l’emozione è doppia, è una tappa importantissima della mia vita personale e professionale. Se a 55 anni la vita mi regala queste emozioni qui posso dire che la vita è bella!”.

Più tardi, per rimarcare ancora una volta il fatto di essere teso, ha rivelato il rimbrotto degli autori per aver masticato in diretta una caramella, per cercare di aumentare una salivazione che sembrava averlo abbandonato. Non è mancata, però, una precisazione che in molti hanno ritenuto essere una velata frecciatina alle sue due colleghe: Barbara D’Urso e Ilary Blasi.

Chi segue il Grande Fratello da tempo, sa che le conduttrici hanno sempre avuto l’abitudine di chiamare i concorrenti nella Casa in due maniere distinte: “ragazzi” per quanto riguarda la versione Nip – già ai tempi di Daria Bignardi – mentre il termine “Vip” è stato adottato dalla Blasi nella più recente versione del reality formata da personaggi famosi.

Ebbene, Signorini ha voluto precisare di volersi distaccare da queste usanze: “Non li chiamerò ragaaaaaazzi e nè Viiiip, non so nemmeno io come li chiamerò, questi sono super Vip“, per sottolineare ancora una volta che la sua edizione vuole essere totalmente rinnovata rispetto a quelle degli anni passati. Non ci resta che attendere per capire se davvero ci riuscirà!