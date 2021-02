GF Vip, il crollo di Giulia Salemi a causa di Zorzi e Dayane: "Insensibili, vogliono distruggermi"

Oramai mancano davvero pochissimi giorni alla fine del “Grande Fratello Vip“, ma non si può di certo dire che i ragazzi nella casa non siano provati. Ad oggi infatti quasi tutti i partecipanti al reality sembrano oltremodo sfiniti e stressati, soprattutto sul fronte emotivo. Sembra che infatti una nuova concorrente si sia lasciata andare in un crollo emotivo, a causa dei vari dissapori vigenti nella villa di Cinecittà.

Parliamo dell’influencer Giulia Salemi; la ragazza si ritrova ai ferri corti con Tommaso Zorzi e Dayane Mello (molto probabilmente i favoriti per la finale). Inizialmente sembra che qualche incomprensione sia nata con Tommaso, facendo nascere forti litigi tra i due. In seguito la questione si è spostata anche sul fronte della modella brasiliana, Dayane Mello.

Mentre Zorzi e Dayane provano a darsi manforte a vicenda, sfruttando il famoso proverbio che “l’unione fa la forza”, la Salemi, dal canto suo, si ritrova completamente sola e presa di mira, giungendo inevitabilmente a un vero e proprio crollo emotivo.

Lo sfogo di Giulia Salemi nei confronti di Zorzi e Dayane

Giulia, anche se inizialmente non voleva, non ha potuto fare a meno del suo Pretelli, sfogandosi in un pianto liberatorio, affermando: “troppa cattiveria, troppa. Davvero troppe cose cattive contro di me. Insensibilità umana ho visto, sia di lei che di lui. Cioè proprio pesante, un accanimento nei miei confronti. Voglio solo essere lasciata in pace“.

La Salemi, tra una lacrime l’altra, aggiunge: “Non vorrei farmi vedere star male e dargliela vinta. Poi magari mi danno della vittima, ma non ce la faccio. E soprattutto non vorrei pesare su di te, anche tu hai avuto i tuoi crolli. Questa volta me la dovrò sbrigare da sola. Soprattutto non voglio più che succedano queste cose come ieri notte“. Purtroppo per lei dovrà convivere con i suoi “nemici” ancora per qualche settimana, dato che sono in molti ad affermare che anche lei sarà una delle finaliste al reality.