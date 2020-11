GF Vip, il crollo di Elisabetta Gregoraci in diretta: "Ciao mamma sono a Dubai con papà"

Elisabetta Gregoraci ha avuto un forte crollo emotivo durante la diretta del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri sera 23 novembre su Canale 5. La showgirl ha sempre molto sofferto la lontananza dal figlio Nathan Falco e il video messaggio che le ha inviato mentre si trova a Dubai con il padre Flavio Briatore è stato un forte shock per lei.

Nathan e il padre, infatti, giorni indietro sono partiti alla volta di Dubai per motivi professionali inerenti gli affari del famoso locale “Billionaire” che Briatore gestisce. Sul web in molti hanno insinuato che questa partenza fosse stata dettata dall’esigenza di allontanare il bimbo dal clamore mediatico intorno alla partecipazione della Gregoraci al reality show di Alfonso Signorini.

GF Vip, il video messaggio di Nathan Falco per la mamma Elisabetta

Dopo la notizia del prolungamento del programma fino all’8 di febbraio – giorno in cui proprio Elisabetta compirà 41 anni – che ha messo a dura prova i nervi dei concorrenti, per la Gregoraci arriva anche la notizia del viaggio del figlio Nathan a Dubai. Il bimbo ha inviato un video messaggio alla madre: “Ciao mamma volevo mandarti un mio saluto, io sto bene, vado a scuola e mi impegno. Ora sono a Dubai con papà ancora per un paio di giorni. Oggi sono andato al deserto e ho guidato il quad, era molto bello. Ho saputo che il Grande Fratello si allunga ancora per un po’. Tranquilla mamma, io sto bene, ti vedo in tv, puoi continuare. Ciao mamma, ti voglio bene, mi manchi”.

Dopo aver ascoltato queste parole, Elisabetta ha avuto un tremendo crollo e ha esclamato: “Non ce la faccio!“, riferendosi proprio al fatto che dovrà rimanere nella casa per altri due mesi e mezzo senza poter rivedere Nathan e poterlo riabbracciare, salvo che il pubblico non decida di farla uscire la prossima settimana.

“Sta a Dubai, ormai non so nemmeno più dove sta…” ha poi esclamato in preda allo sconforto, con la consapevolezza che la lontananza da lui diventa sempre più pesante e non le consente di seguirlo come vorrebbe. Questi sono momenti difficili per tutti i vipponi, infatti in molti hanno si sono fatti prendere dal panico dopo aver appreso quanti giorni ancora dovranno rimanere nella casa del Grande Fratello.