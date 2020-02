GF Vip, il crollo di Adriana Volpe: la presentatrice in lacrime

In una casa ricca di telecamere, osservati da tutti, costretti a convivere con personaggi fondamentalmente estranei, trascorrerci del tempo qualche mese, il crollo è assicurato. Ed è ciò che sta accadendo alla presentatrice Adriana Volpe. La donna in effetti da quando ha messo piede nella casa più spiata d’Italia, la casa di Cinecittà del noto reality “Grande Fratello Vip“, non si è mai scomposta, e non ha mai cercato pretesti per creare litigi.

Erano ben altri infatti i personaggi che creavano litigi e confronti, dalla new entry Serena Enardu, fino ad Antonella Elia, da Antonio Zequila a Clizia Incorvaia. A questo giro la Volpe si è ritrovata invece con non poche incomprensioni, frasi dette da lei che avevano un buon fine, ma venivano recepite in maniera errate.

Questo modo di fare ha inevitabilemnnte creato delle tensioni, soprattutto tra la Volpe e Barbara Alberti, creando un crollo emotivo nei confronti della Volpe. Nel confessionale infatti la donna afferma: “Che brutto che è quando fai una cosa col cuore e viene letta in un altro modo. Una cosa mi ero ripromessa, di non piangere. Non deve esserci nessuno che ti può ferire.“

A seguito del pianto della Volpe, Antonella Elia ha affermato che è triste vedere la donna in lacrime, ma la sua intenzione era solo quello di farle presente che a volte i suoi consigli vengono travisati, a causa del modo in cui li esprime. Per Clizia Incorvaia invece vede queste lacrime come uno sfogo dell’anima di Adriana, un senso di liberazione.

Infatti la ragazza, nel confessionale afferma: “Adriana per la prima volta sta avendo un crollo, però forse doveva arrivare a questo momento in cui si mostra n..a.” In seguito per fortuna le cose sono migliorate tra Adriana e Barbara, arrivando persino la pace tra le due donne, provocando ovviamente un senso di conforto per Adriana.