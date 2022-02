GF Vip, il crollo Delia e il desiderio di ritirarsi: "Voglio andare via da qui, la mia vita è fuori"

Si ritorna ancora una volta a parlare di Delia Duran e di suo marito Alex Belli. Nonostante sia fuori dai giochi da ormai svariate settimane, con l’ingresso della Duran nella casa, con lo scopo di affrontare il terzo componente del triangolo amoroso, Soleil Sorge, della faccenda si è parlato ampiamente per tantissimo tempo, tanto che sia i fan che i concorrenti in gara, iniziano a sentire il peso e la pesantezza della questione.

La stessa Lulù ha infatti manifestato scarso interesse sulla questione, sottolineando di non poterne più di sentir parlare sempre delle stesse cose, ma soprattutto nel mettere in luce sempre gli stessi personaggi, oscurando magari il resto della ciurma dei concorrenti del Grande Fratello.

Il crollo di Delia: “Voglio andare via da qui”

Non c’è che dire, la faccenda riguardante Delia e suo marito ha tenuto banco per tantissimo tempo, forse oltre anche il dovuto. Signorini ha infatti, anche questa volta, incentrato la puntata del lunedì sul confronto di Delia e Alex. Quest’ultimo ha cercato a più riprese di riacquistare la fiducia di sua moglie, promettendole di tutto, ma purtroppo per l’attore, la moglie non ha ceduto alle promesse, preferendo andare avanti per la sua strada, da sola.

Alla fine della puntata, come c’era da aspettarsi, Delia subisce un crollo emotivo; per fortuna al suo fianco corre in soccorso Manila Nazzaro, la quale cerca di confortare al meglio la sua amica.

Delia, forse in preda alla tristezza e allo sconforto afferma che il suo unico desiderio ora è quello di andare via dalla casa, perché vuole sistemare la sua vita privata: “Voglio andare via da qui, perché la mia vita è fuori. Io volevo capire soltanto alcune cose. Queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto. Ho compreso di amarmi e che devo essere più forte“.

Manila allo stesso tempo invita la modella a non rivelare a nessuno, almeno per ora, del suo desiderio di abbandonare: “Non dire a nessuno che vuoi uscire, perché sparleranno di te. Sei stata la preferita contro Soleil. Direi che è un segnale chiaro e che devi rimanere“. Cosa accadrà ora? Delia uscirà davvero dalla casa?