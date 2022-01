GF Vip, il confronto tra Sonia Bruganelli e Nathalie Caldonazzo: "L’uomo con l’aereo devi sapertelo tenere"

Le prime tensioni tra Nathalie Caldonazzo e Sonia Bruganelli sono nate durante la penultima puntata del “Grande Fratello Vip“. L’opinionista, chiamata in causa per dividere in due gruppi i concorrenti nella casa più spiata d’Italia, prova a farlo facendo una distinzione tra le persone che hanno fatto spettacolo o hanno qualcosa da raccontare con gli altri che sono appena arrivati.

Parlando nello specificio di Nathaly, si dichiara molto insospettita dalla clip di presentazione: “Sembrava Julia Roberts ma era Nathaly Caldonazzo”. Ovviamente la concorrente non prende benissimo le dichiarazioni di Sonia, e durante tutta la settimana lancia delle dure accuse, tra cui quella di essere diventata famosa solamente per essere la moglie di Paolo Bonolis e del suo aereo privato.

Lo scontro tra Nathalie e Sonia durante la diretta

Il sito “Fanpage” riporta testualmente dello scontro tra la concorrente e l’opinionista durante la puntata del 17 gennaio in onda su Canale 5. I toni non si alzano mai in maniera esagerata, ma entrambe le protagoniste non si sono mai risparmiate per lanciarsi delle frecciatine.

“Sonia non sei stata molto carina, probabilmente non sai cosa ho fatto, una che ha lavorato in 60 spettacoli non mi sembra che non abbia mai fatto niente”. L’opinionista inizialmente prova a scusarsi, ma poi ricorda di un aneddoto capitato anni fa ove la Caldonazzo avrebbe chiesto un cadeau durante l’inaugurazione di un negozio d’abbigliamento dedicato ai bambini.

Parlando invece dell’aereo privato la Bruganelli fa capire di non aver per nulla apprezzato questa frecciatina: “Sono ormai 17 anni che lavoro e ho una mia attività, quindi dire certe cose senza conoscermi non è bello. Ti auguro di trovarlo un uomo con l’aereo privato, ma devi anche sapertelo mantenere“. Lo scontro quindi termina con un nulla di fatto, ma non va escluso che nella prossima diretta di venerdì possa esserci un nuovo faccia a faccia tra Nathalie e Sonia.