GF Vip, il confronto tra Alex Belli e Delia Duran: "Vengo difeso solo da Soleil"

Fino a questo momento l’ex protagonista Alex Belli sta totalmente ignorando l’ingresso della sua compagna Delia Duran nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

L’attore infatti continua, senza farsi nessun tipo di problema, a inviare dei tweet dedicati solamente a Soleil Sorgè, la sua presunta fiamma nata durante il suo percorso negli studi di Cinecittà. Ovviamente questi atteggiamenti non vengono presi benissimo da Delia che, alla prima occasione, prova a rinfacciare i suoi atteggiamenti da menefreghista.

Il confronto tra Alex Belli e Delia Duran

L’ultimo tweet dell’attore, in cui sottolinea per l’ennesima volta la propria connessione con Soleil, scaturisce una furente rabbia nei confronti della modella venezuelana. La provocazione ovviamente non viene presa di buon grado da parte di Delia, ma Alex, durante il faccia a faccia a distanza con la compagna, lancia delle dure frecciatine.

“Siccome mi piacciono molto le provocazioni, ti dico che rispondo a queste cose perché l’unica persona che pensa a me e mi difende a spada tratta contro tutto e tutti sei te Sole, e perciò ti ringrazio” afferma con decisione Alex come riportato testualmente dal sito “The Social Post” che poi aggiunge: “Delia, ricordati che abbiamo passato tre anni e mezzo insieme, perciò ricordati ogni tanto di questo: perciò chi ha orecchi, intenda. Ti lancio le frecciatine per farti capire, come dice Sole, tutto quello che abbiamo vissuto, quello che sei: questo non l’hai mai raccontato”.

Delia, stufa dai comportamenti tenuti da Alex, chiede un confronto perché si sente poco rispettato dagli atteggiamenti tenuti da Alex. L’ex volto di “CentoVetrine” però, oltre a rifiutare qualsiasi suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia nel prossimo futuro, invita la propria compagna a trovare un linguaggio in comune con Sole per provare a chiarirsi con lei.