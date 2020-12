GF Vip, il compleanno di Stefania Orlando, la sorpresa di suo marito: "Amore ti ho scritto una canzone"

Quando si parla del “Grande Fratello Vip” molto spesso si tende ad associare lo show a una serie di sentimenti negativi, come litigi, dissapori, critiche e incomprensioni provenienti dai coinquilini della casa di Cinecittà. Ma c’è anche dell’altro, sentimenti che non sempre vengono espressi, azioni che vengono compiute in grado di far emozionare, come quella accaduta proprio alla presentatrice Stefania Orlando nel giorno del suo compleanno.

Nella giornata di ieri infatti la donna ha compiuto gli anni; un compleanno diverso da tutti gli altri, dato che si ritrova rinchiusa in casa insieme ai suoi nuovi amici coinquilini. Quello che di certo non poteva mancare però erano gli auguri di suo marito, il musicista Simone Gianlorenzi, il quale ha deciso di entrare nella casa (in maniera assolutamente virtuale).

Il regalo di Simone per sua moglie Stefania

In occasione del compleanno di sua moglie, Simone ha deciso di voler fare una bellissima sorpresa alla Orlando. Dato che non avrebbe avuto modo di poter consegnare un regalo materiale alla donna, il musicista ha deciso di fare ciò che più gli riesce meglio, comporre una canzone, e quale occasione migliore se non il giorno del compleanno di Stefania.

Ascoltando la canzone di Simone, in molti nella casa hanno avuto modo di emozionarsi, non solo la diretta interessata, ma persino il pubblico da casa ha espresso le proprie emozioni ascoltando il brano dedicato alla Orlando.

Di seguito ecco alcuni verso della dedica: “Tanti auguri! Lo so che non ami molto il tuo compleanno, ma ti pare che io potevo mancare? Non sono lì in forma fisica, e anche il mio regalo non sarà fisico, ma sarà un po’ particolare, fatto con le mie manine […] Amore ti ho scritto una canzone. Con questa canzone ti ringrazio, perché da quando ti conosco sono diventato la versione migliore di me stesso“. Una canzone davvero sentita e commovente, che ha reso felice Stefania; missione compiuta per Simone dunque.