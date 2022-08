GF Vip, il cachet choc rifiutato da Evelina Sgarbi che ha fatto infuriare papà Vittorio

Ascolta questo articolo

Nelle scorse settimane Vittorio Sgarbi, in una intervista, ha dichiarato di essersi molto arrabbiato con la figlia Evelina arrivando addirittura a non parlarsi più per un bel po’ di tempo. Il motivo sarebbe a causa del “Grande Fratello Vip“, poiché la giovane avrebbe rifiutato clamorosamente la proposta nonostante l’ottima offerta ricevuta in ambito economico.

“Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà” ha rivelato Vittorio Sgarbi a “Novella 2000” per poi aggiungere parlando di Evelina: “Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro. Abbiamo discusso per questa cosa e per qualche mese ci siamo pure persi di vista”.

Il presunto cachet rifiutato da Evelina Sgarbi

Il rifiuto di Evelina quindi sarebbe avvenuto solamente, sempre come rivelato dal critico d’arte, per cercare di tenere lontano la sua vita privata dai riflettori del gossip. Lo stesso Vittorio comunque ammette di non avere molta simpatia per i reality show, sottolineando come accetterebbe solamente un cachet di 2 milioni di euro, poiché non ci tiene a svendere il proprio tempo.

Il cachet di Evelina secondo Vittorio sarebbe stato di 100mila euro, ma in merito il sito “Anticipazioni Tv” aggiunge dei particolari: “Inizialmente sarebbe partito da una base di 5mila euro a settimana, ma dopo i primi due incontri saltati avrebbe aumentato la posta in gioco: sarebbe arrivato ad offrirle appunto i 10mila euro a settimana. Tuttavia, non sarebbe bastato, essendo comunque una cifra altissima per una ragazza che non vanta chissà quale grande apparizione in tv”.

Per questo motivo Alfonso Signorini deve cercare altri personaggi più o meno noti per completare il suo cast. Oltre a Giovanni Ciacci, nella casa dovrebbero entrare Pamela Prati, Ginevra Lamborghini, un calciatore a oggi non ben identificato e uno chef, mentre sembra essere saltato l’ingresso di Chadia Rodriguez.