GF Vip, il cachet choc guadagnato da Wilma Goich: "Ora il budget è prosciugato"

Ascolta questo articolo

Wilma Goich è stata eliminata per la prima volta al televoto del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5, poco prima delle festività di Natale. In quel caso però viene salvata grazie al biglietto di ritorno, ove ha l’opportunità di rientrare nuovamente negli studi di Cinecittà.

La sua avventura però non dura molto di più, giacché l’ex di Edoardo Vianello esce poche settimane dopo la fatidica diretta del biglietto di ritorno. Per celebrarla la redazione ha deciso di fare una lunga clip con i suoi momenti migliori, mentre lei afferma di essere felice per aver fatto questa esperienza: “Ho conosciuto persone straordinarie. Ho ritrovato la gioia di vivere e me stessa”.

Il presunto cachet di Wilma Goich

Intanto negli ultimi giorni il settimanale “Oggi“, diretto da Umberto Brindani, avrebbe svelato il cachet guadagnato da Wilma Goich nel corso dei 4 mesi di permanenza nella Casa. Secondo la rivista l’artista avrebbe guadagnato 8 mila euro a settimana che, in totale, ammonterebbe a circa 145 mila euro.

“Wilma Goich è stata una delle protagoniste di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip, infine eliminata dopo una lunga e discussa permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia” si legge sul settimanale in cui poi viene aggiunto: “Però l’indomita Wilma può ritenersi soddisfatta”.

Si va poi più dettagliatamente sul cachet guadagnato dall’ex vippona: “Ha infatti messo da parte un bel gruzzoletto, visto che il cachet ricevuto ammonta a circa 8 mila euro a puntata. Cifre che il longevo reality Mediaset si è potuto permettere solo nei mesi iniziali di messa in onda. Il budget ora si è prosciugato e il Biscione ha dovuto ripiegare su nuovi e sconosciuti concorrenti a costi assai più contenuti. Aspiranti famosi a buon mercato”.

Effettivamente inizialmente si è parlato come la produzione, insieme ad Alfonso Signorini, abbia provato a convincere alcuni pezzi da novanta con prezzi da capogiro. Secondo il sito “Dagospia” Orietta Berti guadagnerebbe ben 10 mila a diretta e, con l’avvento della doppia diretta settimanale, arriverebbe a raddoppiare il suo cachet settimanale

In media quest’anno il cachet dovrebbe aggirarsi tra i 5.000 mila euro per i personaggi meno famosi o per gli influencer alla ricerca della ribalta e i 15.000 mila euro alla settimana per coloro che sono già rodati sul piccolo schermo.