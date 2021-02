GF Vip, il bacio tra Dayane Mello e Giulia Salemi: "Pensavo fossi Pier"

Non si può di certo dire che erano partite proprio con il piede giusto; si parla infatti di Dayane Mello e Giulia Salemi. Tra le due ragazze infatti l’avventura nel “Grande Fratello Vip” era iniziata con una serie di vicende che hanno poi portato a creare tutta un serie di antipatie e incomprensioni, da parte di entrambe le ragazze.

Oggi però qualcosa sembra sia cambiato, tra i crolli emotivi di Giulia e il lutto di Dayane, pare che le gieffine abbiano trovato tempo e modo di poter mettere una pietra sopra ai vecchi dissapori, ritornando quindi amiche. Lo scorso pomeriggio la produzione ha sottoposto i ragazzi a una serie di prove, tra cui la gara a chi mangiava più Mikado nel più breve tempo possibile.

Non è ancora chiaro se la coppia vincitrice avrà poi una ricompensa in merito; le coppie in gioco erano Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò e Dayane Mello e Samantha de Grenet. Alla fine del gioco tutti i concorrenti si sono mantenuti sotto il muro dei 3 minuti, un ottimo risultato quindi.

Il bacio tra Dayane e Giulia

Ad un certo punto, in salotto si vede Dayane dare spettacolo con la sua amica ritrovata, Giulia. La Salemi infatti era stesa sul divano e la modella brasiliana si era avvicinata con un Mikado e lì scatta il bacio tra le due ragazze. Ovviamente si parla di un bacio dato per gioco, ma che ha saputo creare ilarità e divertimento, sia nella che sul web.

Si sente poi la Mello che dice: “Ho messo la lingua” e la Salemi che ride con gusto, aggiungendo anche: “Mi sono un attimo confusa, pensavo fossi Pier“. Anche Pretelli ha detto la sua con fare ironico: “Ma mica è un ghiacciolo“. Un gesto quindi che ha dato un’ennesima prova della pace fatta tra le due ragazze nella casa.