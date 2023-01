GF Vip, i vipponi preoccupati per Edoardo Donnamaria: "Piange e vomita, va aiutato"

Ascolta questo articolo

La situazione legata a Edoardo Donnamaria non è tra le più facili. L’ex volto di “Forum” infatti pare aver rotto definitivamente con Antonella Fiordelisi, entrambi concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, e non mancano le frecciatine lanciate a distanza dai due vipponi.

Edoardo, durante uno sfogo nella Casa, ha accusato Antonella di piangere per finta poiché avrebbe in testa l’unico obbiettivo di passare per vittima e acquisire così ulteriori punti con i telespettatori. La schermitrice invece, dopo la diretta di lunedì in cui Donnamaria si è scusato con Oriana Marzoli a causa della sua nomination, ha rivelato di non riconoscerlo più.

I concorrenti preoccupati per Edoardo Donnamaria

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, molti dei concorrenti cominciano a essere preoccupati per i comportamenti che sta avendo Edoardo Donnamaria. Il primo campanello d’allarme è stato lanciato da Luca Onestini, ma anche Attilio Romita ed Edoardo Tavassi sembrano essere d’accordo con lui.

“Io adesso non sto più zitto perché mi sono rotto i cog**oni” ha rivelato durante uno sfogo Luca per poi aggiungere su Edoardo Donnamaria: “Quando io vedo uno, che si sveglia la mattina e la prima cosa che fa, va a vomitare lì dietro, perché sta di me**a appena alzato e non ce la fa più, bisogna che questa persona la aiuti. Questa situazione lo sta massacrando. Ma voi non vi rendete conto”.

Il fratello di Guendalina invece ha rivelato di aver visto Edoardo dormire sotto al freddo e di aver provato ad aiutarlo dandogli una coperta. Sentendo questa testimonianza, Luca ha affermato: “Quando uno va a vomitare là dietro e io vedo solo un piede, è tutto fuorché una roba finta come invece vedo fare dall’altra parte per attirare l’attenzione. Quello si è messo a vomitare in un angolo, di nascosto, per non farsi vedere e sentire da nessuno”. Nella discussione poi subentra anche Attilio Romita, rivelando di averlo visto parlare da solo.

Sicuramente si tratta di una situazione delicata e Alfonso Signorini, nella puntata di questa sera del “GF Vip” in onda su Canale 5, dovrà cercare di far chiarire una volta per tutte la situazione legata tra Edoardo e Antonella soprattutto per il bene di entrambi.